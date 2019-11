¿Cuándo dejarán de matar las ideologías?

Jimmy Ortiz Saucedo

La historia de la humanidad ha estado marcada por las luchas ideológicas. Ellas fueron motivo de discriminación, persecución y muertes masivas. Mucho sufrimiento y destrucción dejaron en su camino.

Si en la antigüedad las confrontaciones eran religiosas, hoy son mayoritariamente políticas; aunque algunas religiones siguen asesinado a sus hermanos, que piensan diferente.

Las ideologías políticas de derecha e izquierda, que aparecieron en la Asamblea Nacional Constituyente (1789); durante la Revolución Francesa, trajeron una nueva era de confrontación y crímenes políticos. Cada uno querido imponer sus ideas, por las buenas o por las malas.

Foto de Jimmy Ortiz Saucedo ©

Una somera investigación en internet, nos da los siguientes resultados: El comunismo causo más de 100 millones de muertos (americanuestra.com), El Plan Cóndor dejó 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos, y unos 400.000 presos (historiaybiografias.com), La revolución cubana fusiló a 3.116 personas y otras 1.166 fueron ejecutadas extrajudicialmente (bbc.com), 78 muertos en el gobierno de Evo Morales (amaliapandocabildeo.com). En esta último punto perdí a dos hermanos: El Profesor de Portachuelo Pedro López Pérez y el Unionista de La Guardia Edson Ruiz Aguayo, en el medieval Cerco a Santa Cruz del 2008.

¿No será hora de ir cambiando el chip de la confrontación, por el de la concertación? ¿Acaso no hemos perdido todos, con esta lucha fratricida? ¿Será que tanto sufrimiento no ha servido para nada? ¿La evolución que alcanzó la humanidad del Tercer Milenio, no nos obliga a ello? ¿O será que nuestra moral quedó anclada en el mundo de la caverna?

En estos últimos tiempos hemos visto nuevas versiones de izquierda y de derecha. Aunque a todos nos queda claro que las diferencias entre ellas, son cada día más borrosas y e incluso inexistentes. La derecha se remoza con el Neoliberalismo y la izquierda con el Socialismo siglo XXI, por desgracia ambas porfían testarudamente con la misma alma.

Ya es hora que de esta tesis (capitalismo) y antítesis (comunismo), salga una muy anhelada síntesis, que nos de mil años de un nuevo Siglo de las Luces. Es de esta imprescindible confrontación dialéctica que sale la luz.

Basta de matar por ideologías. Aprendamos a respetar este elemental derecho humano de pensar diferente, una de las TEMPprincipales fortalezas que tenemos como seres humanos.

Con toda certeza, disentir en armonía será un día la norma, en esta esfera azul y blanco que peregrina por el espacio infinito. “No con ejército, ni con fuerza, sino con el Espíritu”.

Fuente: jimiortizsaucedo.blogspot.com