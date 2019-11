Denuncian que imágenes de actas del TREP fueron creadas antes y después del 20 de octubre

Un grupo de informáticos descargó las actas del servidor del TREP (de acceso público) y desveló que la mayoría de las actas carecen de datos. Sin embargo, el 3,2% de estos documentos, que se guardan en el sistema del TSE, mantienen información y algunos no corresponden al día de elecciones

Una nueva denuncia, en la que se muestran «indicios de un posible fraude electoral» fue expuesta por un grupo de informáticos nacionales y extranjeros, quienes exponen que 18 imágenes de actas correspondientes a las elecciones nacionales, subidas a la página del TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) del Órgano Electoral), fueron creadas en un día diferente al de los comicios (20 de octubre).

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Descubrimos que existen fotos de actas que no fueron creadas el 20 de octubre, que fue el día de las elecciones, sino que fueron creadas antes y después de esa fecha, lo cual no corresponde porque las fotos se crean al cerrarse las mesas en los recintos electorales”, exponen los investigadores.

El grupo de informáticos, que se denominan El Mecanismo, descargó las 34.044 actas disponibles en el servidor oficial usado por el Órgano Electoral para el conteo a través del TREP. Al revisar una a una las actas, descubrieron que solo el 3,2% de estas (1.119 actas) contaban con metadatos (información que se refiere a las especificaciones de los archivos como la fecha y hora, el tipo de cámara o dispositivo y la ubicación de donde fue creado).

Diego A., uno de los informáticos de este grupo, expuso que de las 1.119 actas existen 18 que aparecen con una fecha de creación distinta al día de las elecciones (esto se conoce al guardar la imagen y revisar los detalles de las propiedades). El Mecanismo publicó la lista de tales actas a las que se puede acceder a través del TREP:

Día 15 de Octubre ( 5 días antes de la elección )

Mesa: 50999 – Fecha: 2019:10:15 06:21:12 https://trep.oep.org.bo/resul/imgActa/509991.jpg

Mesa: 50996 – Fecha: 2019:10:15 06:47:35 https://trep.oep.org.bo/resul/imgActa/509961.jpg

Día 19 ( 1 día antes de la elección )

Mesa: 74747 – Fecha: 2019:10:19 17:47:12 https://trep.oep.org.bo/resul/imgActa/747471.jpg

Día 21 ( 1 día después de la elección)

Mesa: 1914 – Fecha: 2019:10:21 12:21:55 https://trep.oep.org.bo/resul/imgActa/19141.jpg

Mesa: 1915 – Fecha: 2019:10:21 12:22:41 https://trep.oep.org.bo/resul/imgActa/19151.jpg

Mesa: 1916 – Fecha: 2019:10:21 12:34:06 https://trep.oep.org.bo/resul/imgActa/19161.jpg

Mesa: 77217 – Fecha: 2019:10:21 13:57:42 https://trep.oep.org.bo/resul/imgActa/772171.jpg

Mesa: 51364 – Fecha: 2019:10:21 01:34:26 https://trep.oep.org.bo/resul/imgActa/513641.jpg

Mesa: 27808 – Fecha: 2019:10:21 19:07:37 https://trep.oep.org.bo/resul/imgActa/278081.jpg

Mesa: 27812 – Fecha: 2019:10:21 18:56:19 https://trep.oep.org.bo/resul/imgActa/278121.jpg

Mesa: 1914 – Fecha: 2019:10:21 12:21:55 https://trep.oep.org.bo/resul/imgActa/19141.jpg

Mesa: 51365 – Fecha: 2019:10:21 01:58:46 https://trep.oep.org.bo/resul/imgActa/513651.jpg

Mesa: 11585 – Fecha: 2019:10:21 06:51:21 https://trep.oep.org.bo/resul/imgActa/115851.jpg

Mesa: 1327 – Fecha: 2019:10:21 13:12:02 https://trep.oep.org.bo/resul/imgActa/13271.jpg

Mesa: 1121 – Fecha: 2019:10:21 12:58:42 https://trep.oep.org.bo/resul/imgActa/11211.jpg

Mesa: 51366 – Fecha: 2019:10:21 02:01:10 https://trep.oep.org.bo/resul/imgActa/513661.jpg

Mesa: 27810 – Fecha: 2019:10:21 19:17:05 https://trep.oep.org.bo/resul/imgActa/278101.jpg

DIA 22 ( 2 días después de la elección )

Mesa: 1965 – Fecha: 2019:10:22 10:40:55 https://trep.oep.org.bo/resul/imgActa/19651.jpg

Vale recordar que, de acuerdo con las especificaciones del Órgano Electoral, cuando los jurados, delegados y notarios de una mesa electoral concluían el conteo de votos, esto se plasmaba en un acta y se enviaba una fotografía que debía ser subida por internet al TREP (esto para ir haciendo el conteo, mientras se transportaban al actas en físico hasta los lugares físicos desplegados por los tribunales electorales departamentales).

Por otro lado, el 96,7% de las actas restantes carecen de metadatos (32.925 de las fotos carecen de información respecto a su creación), por lo que los informáticos deducen que las actas no fueron tratadas de la misma manera o sus metadatos fueron borrados.

Para tener un panorama más amplio, este medio contactó con firmas tecnológicas que comercializan dispositivos móviles y expusieron que existe una normativa vigente de Android (a escala global, desde el sistema operativo 6.0), donde los dispositivos que usan este sistema (independientemente de la marca) guardan los datos de cada fotografía.

Si bien es posible alterar los datos o hacer modificaciones a los metadatos de las imágenes, los consultados respondieron que cuando el dispositivo se conecta a una red internet (móvil o wifi) la fecha se regula de forma automática y no puede ser modificada por el usuario, es decir, se sujeta al horario correcto. «La fecha de los metadatos es confiable porque es tomada de la red», señaló uno de los consultados.

Para tener respuestas a estas interrogantes EL DEBER también contactó con Neotec, empresa que proporcionó el software para el cómputo de actas de las elecciones del 20 de octubre. Sin embargo, el gerente general, Marcel Guzmán de Rojas, señaló que no daría declaraciones hasta que no haya resultados de la auditoría que lleva adelante la Organización de Estados Americanos (OEA).

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, no atendió los requerimientos de esta casa periodística, pese a las llamadas y mensajes enviados.

«Llama la atención que no aparezcan los datos de la mayoría de las actas y que del porcentaje de actas que sí muestran sus metadatos se evidencien que hay 18 fotos de actas que no corresponden a la fecha de la elección«, sentenció el ejecutivo.

Al respecto, desde el Comité de Régimen Electoral, el senador Yerko Núñez manifestó en más de una ocasión que las muestras de fraude se evidenciaron en más de una ocasión y que profundizará las investigaciones.

Para saber

Los metadatos son una serie de datos que guardan las especificaciones de los archivos de cámaras digitales y smartphones, donde se guardan la fecha y hora de creación, tipo de cámara o dispositivo y ubicación GPS. Los dispositivos con sistema Android cuentan con este servicio.

«Es raro que hasta ahora las autoridades no expongan si los metadatos del 96,7% de las actas fueron borrados a propósito o si el 3,2% que sí cuenta con esta información fueron incluídos al servidor del TREP sin utilizar la aplicación del Órgano Electoral«, cuestionó otro de los investigadores.

Así se pueden comprobar las actas o también descargando la imagen desde cualquier celular (smartphone) y revisando las propiedades o información de la foto.