Dirigentes del MAS: Áñez es la Juan Guaidó de Bolivia

martes, 12 de noviembre de 2019 · 21:11

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

Los dirigentes del MAS comparan a la flamante presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, con Juan Guaidó, actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, parcialmente reconocido como presidente encargado de ese país. Los masistas rechazan a Áñez y afirman que nunca la reconocerán como primera autoridad del Estado, en reemplazo de Evo Morales.

“Ya hemos hablado con varios dirigentes, la desconocemos, no vamos a reconocerla nunca. Ella es la Juan Guaidó de Bolivia, no han seguido el procedimiento para (instalar) la Asamblea Legislativa. Ni siquiera puso en consideración la renuncia de la senadora (Adriana) Salvatierra, no se conformó una mesa directiva ( ) Es una vergüenza total, la oposición está desesperada de tomar el poder por la fuerza, este es un golpe a la democracia”, afirmó el dirigente campesino de Santa Cruz, Rolando Cuellar.

El dirigente, que hace unas semanas encabezó el cerco a Santa Cruz, convocados por el entonces presidente, Evo Morales, señaló que volverán a las movilizaciones. “Esa fue una reunión de comparsa”, descalificó Cuellar. Si bien no tienen un criterio jurídico, señaló que la dirigencia se reunirá mañana con abogados constitucionalistas para analizar los delitos penales, que en su criterio se han cometido, a raíz de la posesión de Áñez. Sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) reconoció a Áñez como nueva presidenta. La flamante presidenta se impuso como principal misión convocar, en el tiempo más breve, a elecciones generales.

Las dirigencias campesinas de La Paz y Santa Cruz antes de medio día habían emitido convocatorias para que los diputados y senadores del MAS no se presenten a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), con el fin de impedir que sesionen y se trate la sucesión constitucional. Los legisladores masistas no se presentaron hoy al pleno y Áñez, con base en el árticulo 170 de la Constitución Política del Estado, asumió la presidencia transitoria.

Por su lado, los ciudadanos de El Alto afines al MAS, que por la mañana bajaron en una multitudinaria marcha, calificaron de “presidenta liberal” a Áñez. Los alteños que se concentraron en la plaza San Francisco y el Obelisco para realizar un cabildo gritaron en rechazo, tras enterarse de que Áñez es la nueva presidenta transitoria del país.

Antes de la posesión, además de mostrar su molestia contra Añez, también lo hicieron contra la Policía, gritando “devuelvan los 3.000 (bolvianos), vende patrias”. También expresaron su repudio contra el cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho, diciendo “va morir el Camacho”. Este grupo de protestantes trataron de ingresar a la plaza Murillo por la calle Yanacocha, pero fueron replegados por gases lanzados por los uniformados.