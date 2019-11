DT Farias y la FBF reprogramarán el calendario de las selecciones

jueves, 14 de noviembre de 2019 · 01:52

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

El director técnico de la selección nacional, César Farías, está preocupado por la suspensión de los encuentros amistosos que debía jugar la Selección absoluta y la Sub 23, mismos que fueron cancelados por los conflictos sociales que tuvo el país en las últimas tres semanas.

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, informó que el martes se reunirá con el entrenador venezolano en la capital oriental para reprogramar el calendario que se tendrá hasta fin de año.

De momento la preocupación inicial es darle amistosos a la Selección Sub 23, que en enero debe jugar el torneo Preolímpico en territorio colombiano. Este grupo de jugadores suspendió los dos amistosos que tenía programado esta semana frente a Perú, en Lima

“El profesor Farías está frustrado con esta variación de los planes, se encuentra un poco frustrado por las suspensiones, pero son problemas que no estaba en nuestras manos solucionarlo. Ahora hay que sentarse y reprogramar el calendario para lo que viene”, anotó Salinas.

El mandamás de la entidad federativa sostuvo también que en el Consejo Superior de este viernes se volverá a pedir a los clubes un compromiso serio para que puedan ceder sus jugadores a la Selección “Algunos clubes no quisieron ceder jugadores para el viaje de la Sub 23 y eso también hay que hablarlo el viernes para ver si es prioridad o no la selección y hay que sacar decisiones que sean de cumplimiento”.

Finalmente confirmó que el encuentro que debía jugar la Verde frente a Panamá fue postergado hasta junio del próximo año. La Federación estudia jugar al menos un par de amistosos antes del debut del elenco nacional en la Eliminatoria a Catar 2022, que comienza en marzo próximo.