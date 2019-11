El Gobierno confirma pago a la Policía Boliviana y lo denomina ‘estipendio’

“Se ha aprobado este estipendio como una compensación a los turnos que están siendo planificados desde el Comando nacional”, señaló el ministro de Gobierno Carlos Romero, al ser consultado por EL DEBER sobre el depósito que recibieron los policías horas antes de cumplirse el plazo que dio el ente cívico cruceño al presidente Evo Morales para que renuncie a su cargo.

Cuando se le consultó si no era un ‘bono lealtad’, como fue denominado por la representante de las esposas de policías, Ruth Nina, el ministro dijo: “No, eso no existe…” y explicó que el Gobierno ha trabajado por mejorar las condiciones de materiales de trabajo de la Policía, en aras de la seguridad ciudadana.

Sin embargo, Nina, que participó de las elecciones nacionales como candidata presidenciable, expresó que les depositaron los Bs 3.000 justo en el día del congreso nacional de la Asociación Nacional de Esposas de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anesclapol) pero que no les dijeron absolutamente nada del motivo del dinero.

“No vamos a permitir que se le ponga precio a la conciencia de los policías, nunca nos enfrentaremos contra nuestro pueblo porque tenemos hijos en las universidades, hermanos, padres… no permitiremos que nos usen como aparato represor del pueblo”, dijo Nina.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Asimismo, aseguró que entre las conclusiones del congreso nacional que concluyó ayer, se decidió exigir la renuncia del presidente Evo Morales y que se convoquen nuevas elecciones porque consideran que hubo fraude.

En el cabildo del lunes, en que se cumplían las 48 horas que dieron al presidente para renunciar al cargo, el líder cívico cruceño Fernando Camacho, se refirió al ‘bono’ de Bs 3.000 a cada policía y aseguró que el próximo Gobierno dará a los uniformados del verde olivo las mismas condiciones salariales, sociales y de vivienda que a los militares.

Romero confirmó que el monto era de Bs 3.000 a todos los policías, y explicó que se lo hizo porque el 70% de los policías tiene una actividad complementaria en los días que no están de turno, con lo que generan ingresos económicos, lo cual consideran que se debe compensar al estar la tropa policial realizando operativos denominados extraordinarios.

Además, dijo que lo reciben todos los policías pues, aunque son los agentes operativos los que están directamente asignados a este tipo de tareas, dada la prolongación de las movilizaciones se tiene que acudir al personal de diferentes unidades y organismos.

La voz de la tropa policial

¿Cómo reaccionó la tropa policial al ver los Bs 3.000 en sus cuentas bancarias? En un breve sondeo, EL DEBER con policías, (tres coroneles, cuatro sargentos y tres clases) coincidieron en que es la primera vez que les dan un pago extraordinario de esa magnitud. “No nos van a comprar, este dinero es del pueblo no de ellos y no vamos a reprimir a nuestro pueblo. Yo no cobré todavía porque estoy acuartelado”, dijo.

Otro uniformado, con el grado de suboficial, manifestó que sí cobró el dinero del banco y se enteró por las noticias. “Nadie nos dijo si esto es parte de algún sueldo o es nomás ‘bono lealtad’”, dijo al señalar que de la misma manera no acatarán ninguna orden para reprimir al pueblo.

Otra fuente policial aseveró que en los 13 años que el MAS está gobernando el país, “jamás hizo mejoras salariales” a la tropa policial y que, por el contrario, en la gestión 2018 les hicieron un descuento y que no sabían por qué.

Defensa descarta pago adicional

Con respecto a un supuesto pago de ‘bono’ al Ejército, en el cabildo del lunes, el líder cívico cruceño aseveró que los militares se habían negado a recibirlo, mientras que Ruth Nina indicó que los miembros de las Fuerzas Armadas habían recibido, supuestamente, entre Bs 5.000 y 9.000 como ‘bono de lealtad’

Sin embargo, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, lo descartó. “No hubo depósito, en absoluto es una noticia falsa, no ha habido remuneración adicional ni en las últimas horas ni en los últimos meses”, aseveró y dijo que Ruth Nina “deliberadamente está mintiendo a la población”, al hacer esas afirmaciones.

Ministerio de Gobierno evaluará acciones ante anuncio de cierre de fronteras y toma de instituciones

“Básicamente haremos una evaluación, la toma de instituciones no es uniforme; en algunos lugares las hay evidentemente como en Santa Cruz, pero en otros lugares no existe, tenemos que hacer una valoración”, dijo el ministro Carlos Romero al ser consultado sobre las medidas que tomarán ante el anuncio de los cívicos de toma de instituciones y cierre de fronteras.

A su vez, el ministro de Defensa Javier Zavaleta fue conciso: si el comité cívico o algún ciudadano infringe la ley en la frontera, están la Policía y la justicia para intervenir. Dijo que el Ejército sigue en sus actividades normales tareas y misiones como el pago del Juancito Pinto, resguardo de fronteras y otros. “No hay contraorden ni orden adicional”, afirmó.

En cuanto a las órdenes a la Policía luego de cumplirse el ‘plazo cívico’, Romero dijo que se elaboran planes de operaciones de acuerdo a cada coyuntura según los informes de inteligencia. “Los planes operativos tienen características determinadas pero el concepto inicial es el cumplimiento de las tareas constitucionales referidas al resguardo del orden público y obviamente la contención de toda provocación y violencia”, dijo.

EL DEBER / Luis Fernando Soria Sejas