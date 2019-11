El Gobierno de Áñez y el MAS abren diálogo para pacificar Bolivia

jueves, 14 de noviembre de 2019 · 16:15

Ante la escalada de violencia en Bolivia que hasta ayer dejó 10 muertos, el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez abrió un canal de diálogo con los líderes del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido del expresidente Evo Morales.

El flamante ministro de la Presidencia, Jerjes Justimiano, afirmó que mantiene reuniones con todos los sectores movilizados, entre ellos con el MAS. «Vamos a hacer todos los esfuerzos, con todos los sectores sociales (…) , los legiladore del MAS vamos a conversarcon ellos, estamos en una mesa de diálogo con ellos, les hemos pedido cuarto intermedio» dijo.

Una de las condiciones del MAS para desmovilizar a las organizaciones sociales afines a Evo Morales es que no exista «persecución política» y el regreso de Morales a Bolivia.

«Queremo lograr la pacificación, no habrá una persecución política que no es lo mismo que persecución judicial, es cuando ha cometido un delito, dijeron que no queremos impunidad, lo podemos viabilizar» dijo Justiniano Atalá, hijo del exembajador de Evo Morales en Brasil, Jerjes Justiniano.

