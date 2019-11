En la Amazonia, los incendios quitan el aliento pero el humo huele a dinero

“Si solo protegemos el medioambiente, entonces los granjeros no podrán hacer frente a sus gastos”, afirmó, mientras las guacamayas azules alborotaban aleteando alrededor de algunos árboles que ofrecían su sombra. “Si no podemos deforestar un poco, no hay manera de criar más ganado. Necesitamos generar una situación que sea buena para ambas partes”.