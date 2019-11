Es muy progre decir que lo de Bolivia fue un golpe, pero fue un estallido

Pero las revoluciones no son prolijas. Fidel fusiló a mansalva, expropió, encarceló. Ni hablar de Stalin o Mao. Las escenas dantescas que nos llegan de Bolivia, con quemas de whipalas y palizas policiales, no son prueba de golpe o no golpe, ni es responsabilidad de quien esto escribe por decir y razonar que fue más estallido que golpe.