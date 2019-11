Evo acusa a la FAB, sin pruebas, de haber atentado contra su vida a inicios de noviembre

El expresidente señala que el incidente con uno de sus helicópteros en La Paz fue provocado por militares bolivianos

El expresidente Evo Morales acusó este jueves al Comando de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) de ser el responsable del incidente que sufrió el helicóptero que lo debía trasladar desde Colquiri, en el área rural de La Paz, hacia Oruro el pasado 4 de noviembre.

El exmandatario, en entrevista con el canal ruso RT, señaló al excomandante de la FAB, Gral. Jorge Gonzalo Terceros, de estar detrás de este hecho, que considera buscaba atentar contra su vida.

“Yo he viajado tanto en helicópteros cada día, ventarrones, lluvias y a veces nubosidad. Esa vez solo fue una pequeña llovizna. Después ya me he dado cuenta que el general comandante de la Fuerza Aérea, (Jorge Gonzalo) Terceros es el que ha hecho este atentado”, dijo Morales, en la entrevista concedida al programa del expresidente de Ecuador, Rafael Correa.

El líder cocalero no presentó prueba alguna de sus acusaciones y además reveló que ya están buscando mecanismos legales para iniciar procesos en contra del Alto Mando Militar que le sugirió que renuncie el pasado 10 de noviembre, lo que sucedió finalmente.

Evo Morales cumple este jueves 10 días desde que partió de Bolivia hacia México, país que le ha concedido asilo, y desde este país no ha cesado ni un solo día en continuar sus denuncias de un presunto “golpe de Estado” y de pedir a sus bases que continúen movilizadas.

El incidente de inicios de noviembre

El pasado lunes 4 de noviembre, el helicóptero que trasladaba al entonces presidente Evo Morales desde Colquiri (La Paz) hacia la ciudad de Oruro tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia debido a una falla mecánica.

Tras el hecho, la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) emitió un comunicado en el que señalaba que el percance se debió a problemas registrados en el rotor de cola durante el despegue.