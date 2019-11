Evo es declarado persona no grata por el Congreso de Aguascalientes en México

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, fue declarado persona no grata en Aguascalientes, México, país donde se encuentra asilado. El pasado 20 de noviembre, la diputada mexicana, América Rangel se manifestó ante el Congreso de su país para pedir plasmar su rechazo al líder del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Según se dio a conocer en redes sociales, la declaración de persona no grata a Morales se hizo a través de un decreto con un sólo artículo.

“La LXIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes en virtud de su función y facultad constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto Número 269, Punto de Acuerdo. En su artículo único: Se declara persona ´non grata´ en el Estado de Aguascalientes, al dictador Juan Evo Morales Ayma, expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia”, se lee en el escrito.

El pasado 20 de noviembre la diputada mexicana América Rangel también pidió al Congreso de su país declarar persona no grata a Evo Morales.

«Al tener asilada en la ciudad de México a una persona como al señor Evo Morales, le estamos diciendo al mundo que acá no tenemos problemas con que un presidente concentre todo el poder, debilitando a los contrapesos. Que no tenemos problemas con la hipocresía de quien se dice austero, pero vive en la opulencia y, lo peor, que no tenemos problemas con un presidente que cambia la ley para eternizarse en el poder», dijo la diputada.

Asimismo Rangel manifestó que “resulta ofensivo que a un dictador o un autoritario lo recibamos con honores y con gastos pagados de aviones escoltas y hospedaje dándose la gran vida en Polanco, La Roma y Santa Fe, con dinero de los contribuyentes mexicanos”.

Por esto, la legisladora insistió en que «declararlo (a Evo Morales) persona no grata no es ninguna banalidad, sino que es un mensaje contundente para el mundo y para nosotros mismos de que aquí creemos en la democracia y que no estamos dispuestos a permitir que en México ocurra algo similar a la destrucción del sistema democrático que el señor Morales ocasionó en su país».

Página Siete Digital / La Paz

