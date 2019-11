Evo pide a organismos internacionales que lo ayuden a volver para ‘pacificar Bolivia’

Nota relacionada: Presentan audio de Evo Morales llamando a la sedición

Evo Morales, desde su asilo en México, brindó este miércoles una conferencia de prensa en la que pidió a las misiones internacionales que se encuentran en el país facilitar su regreso para instaurar un proceso de diálogo que permita pacificar al país.

“No soy corrupto, no tengo ningún proceso, si me quieren procesar por sedición es una decisión netamente política. No tengo por qué estar fuera de Bolivia, pero lamento mucho que por decisiones políticas internas y externas no quieren que vuelva», expresó el exmandatario.

Sobre los disturbios sociales en el país tras las elecciones generales del 20 de octubre, Morales indicó que está «seguro» de poder ayudar a pacificar los conflictos.

«Conozco a mis compañeros del campo, conozco a mis compañeros, sectores movilizados, mi retorno no es solo una cuestión personal sino también por tema de pacificación, pido a los facilitadores que me permitan entrar allá, estamos dispuestos a ir al diálogo”, señaló Morales.

No hubo repercusiones sobre el video presentado en su contra

La conferencia de prensa se desarrolló minutos después de que en Bolivia el Gobierno presentó un video que muestra a Evo Morales coordinar personalmente los bloqueos que protagonizan sus seguidores e instruye que no deben dejar pasar alimentos a las ciudades. Pero esta situación no fue abordada en la serie de preguntas que realizaron los periodistas que acudieron al evento.

Una de las preguntas a Morales, planteada por Telesur, hizo referencia a una denuncia planteada en su contra por al menos 10 delitos, entre ellos terrorismo. Ante esta pregunta, el expresidente boliviano aseguró que no tiene información oficial si es que la Fiscalía admitió el proceso instaurado en su contra.

“Sabía que ayer la presentaron por sedicioso, por terrorista, los fiscales que han admitido la denuncia que argumentos tendrán para demostrar, vamos a defendernos en todo caso, pero quiero que sepan por Constitución a un presidente o expresidente solo pueden procesarlo mediante un juicio de responsabilidades”, agregó.

Con respecto a las movilizaciones en Bolivia, Morales dijo que las marchas del pueblo es una muestra de la resistencia y es tarea de los sectores la organización de sus movilizaciones. Manifestó su deseo de plegarse a las protestas, en caso de regresar al país.

“Quien sabe si estando allá (Bolivia) como no estoy en función de presidente tenga ganas de plegarme a estas marchas pacíficas, ustedes saben que soy experto en marchar y marchar por Bolivia, todo por las reivindicaciones regionales y sectoriales”, indicó el expresidente.

Evo sugiere una Comisión de la Verdad

De acuerdo con el presidente renunciante de Bolivia, existen al menos tres informes en el que señala que Evo Morales ganó el proceso electoral en primera vuelta, cuestionando el informe que presentó la OEA en la que sugería un nuevo proceso electoral tras evidencias varias irregularidades en las elecciones.

“Quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a algunas instituciones, organismos internacionales, al hermano papa Francisco, la Iglesia Católica, Naciones Unidas y otros para que haya una Comisión de la Verdad sobre las elecciones del 20 de octubre”, señaló Morales.

