Evo propone terminar su mandato a cambio de renunciar a su candidatura

Página Siete Digital / La Paz

«Terminamos nuestro mandato y, a cambio, no seremos candidatos (en las próximas elecciones). Si se trata de paz, entonces no se pierden más vidas, no hay problema, renuncio (a la candidatura)», declaró Evo Morales en una entrevista concedida al diario estadounidense The Wall Street Journal.

El periodo de Evo en la presidencia terminaba el 22 de enero de 2020, pero renunció a la silla presidencial después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó un informe en el que confirmó que había ganado las elecciones del 20 de octubre después de cometer fraude electoral.

«La rotunda demanda de la gente movilizada es que la dictadura debería renunciar», sostuvo Morales, al referirse al gobierno provisonal de Bolivia, encabezado por Jeanine Añez.

A pesar de la posición de Morales y sus frecuentes declaraciones en las que expresa su deseo de volver al poder, el miércoles los legisladores de su partido aceptaron su renuncia y reconocieron a Añez como presidenta transitoria.