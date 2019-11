Evo se molesta luego de que un periodista le descubre una mentira

Página Siete Digital / La Paz

«¡Te voy ha combatir desde Bolivia!», amenazó Evo Morales al periodista de la BBC Gerardo Lissardy en una entrevista que el exmandatario de Bolivia concedió, en México. Evo se molestó luego de que el comunicador le descubrió una mentira.

Casi al final de ese tenso encuentro, Morales dijo que «para que no hayan hechos de sangre, el domingo en la mañana (10 de este mes) dije: vamos al dialogo, que hayan nuevas elecciones, si quieren sin Evo Morales, dije eso». Inmediatamente el periodista retrucó: «Si, lo dijo después de irse de Bolivia, no cuando estaba ahí.

No dijo que usted no era candidato, ahí». La situación provocó una respuesta iracunda de Evo. «Por favor, por favor… No me trate de mentiroso, no te acepto eso…», enfatizaba mientras apuntaba al periodista con su dedo índice.

Luego argumentó que «el domingo en la mañana, en una conferencia de prensa, textualmente dije, no hay problema, vamos a nuevas elecciones, sin Evo Morales. A las 7:00 de la mañana».

A partir de ahí, la situación se volvió intensa, tanto que el expresidente de Bolivia amenazó al periodista luego de una consulta: «¿Tiene fecha para volver a Bolivia?». Evo respondió que «no tengo, pero volveré en cualquier momento, justamente para combatir a tus seguidores. Te voy a combatir desde Bolivia, a tus mentiras».

Las preguntas incómodas

Como no le pasó en anteriores entrevistas con medios internacionales, Evo se sintió incómodo ante Lissardy, a quien acusó de «defender a la derecha y de la OEA». «El problema es que a usted no le gusta que le pregunten sobre la auditoría», respondió el profesional.

Un Evo desencajado, se refería a Lissardy como «defensor de la dictadura. ¡Qué clase de periodista es usted», luego exigió que se le sea entregado todo el video del trabajo periodístico.

Parte de la entrevista

«Ni un muerto de bala»

Según Morales, en este último tiempo de su mandato, no tuvo heridos de bala. «Siempre dije que no puede haber muertos a bala por la policía y el ejército. Hasta el día domingo, ni un muerto a bala. Cuidé bastante. Nosotros somos los que luchamos por la paz y vamos a seguir luchando por la paz. Siempre pedía al mando militar, no puede haber muertos a bala. Renuncio al día siguiente si hay muertos a bala. Ahora ya hay diez muertos, esa es la dictadura», dijo.

El informe de la OEA

«La OEA es responsable. Ante las denuncias dijimos, que hagan auditoría. Nosotros ya hicimos una auditoría interna. Siempre pueden haber errores, pero no hubo fraude. Una información previa, que no vino por Luis Almagro, decía está bien. La segunda información puede haber alguna irregularidad en unas tres mesas… Beni», contó.

«El acuerdo que tenía la Cancillería con la OEA era que recién el martes o miércoles tenían que presentar su informe correspondiente, pero sorpresivamente el domingo en la madrugada nos llaman para decirnos que ya tenían el informe preliminar lleno de interpretaciones. No se demuestra quien ganó en la primera vuelta. Pero además deciden que debe haber nuevas elecciones. Por qué no dicen que debía haber segunda vuelta. Entonces, estas son decisiones políticas. Ese momento dije, que me contacten con Luis Almagro porque el canciller (Pary) estaba hablando con el jefe de gabinete de Almagro. No querían comunicarme. Pero yo hablé», apunto.

«El informe traerá muertos»

Morales dice que advirtió que si el informe preliminar de la OEA no le favorecía, habría muertos y convulsión. «El informe traerá muertos, una convulsión. Ustedes están conspirando contra la democracia, ustedes están conspirando y no están respetando la soberanía de un Estado. El tipo me dijo, si , no. Ese informe era para mí cualquier cosa y no un informe real sobre la situación política y económica».

Pruebas concretas

El periodista consultó: «Dice que son insinuaciones de una auditoría a la cual se opuso Carlos Mesa, hecha por técnicos y que señala irregularidades concretas, no suposiciones como que la interrupción del conteo de votos minó la credibilidad necesaria y la transparencia . Determinaba improbable que usted hubiese ganado por un margen de 10 puntos que necesitaba para evitar ir a una segunda vuelta electoral. Aseguró que encontró actas físicas con alteraciones, con firmas y actas alteradas, que hubo manipulación de datos. (Evo cierra los ojos, bebe agua y respira profundo) Son cosas concretas, no son suposiciones».

Morales replica: «A ver, sobre el conteo rápido. En todos los países hay conteo rápido. Yo pedí que se reírse acta por acta. Mejor si es mesa por mesa, para mi eso es lo más válido. Todos los partidos que participamos tenemos nuestra boleta de sufragio, ¿por qué no revisan eso?, si ahí se ha cambiado, es censurable. Si no se cambió ahí, cómo podemos basarnos en informe de boca de urna».

«Morales, son cosas concretas que usted no responde. La interrupción del conteo, el hecho de que habían firmas falsificadas, que no se respetó la el hecho de que hubo manipulación de datos… esto está hecho por expertos que usted mismo aceptó en su país. Usted acepta el resultado o lo rechaza en función a si está de acuerdo con el resultado».

Intercambio

Evo: «El conteo rápido, eso no decide… Mira, yo siempre gané con el voto del campo. Te cuento mi historia…»

Lissardy : «La conocemos su historia, pero queremos ir concretamente con lo que señala la OEA porque hasta ahora no ha respondido».

Evo: «Totalmente equivocadas las interpretaciones que hace. ¿Dígame en qué departamento, cuántas veces se alteraron los datos. Dónde está ese informe?»

