Excandidato presidencial de Guatemala quería asesinar a Thelma Aldana

El texto contiene una transcripción de una vista judicial que detalla conversaciones mantenidas por el antiguo político en las que habla de la planificación del asesinato de Aldana. En los intercambios, en los que Estrada pensaba que dialogaba con miembros del Cártel de Sinaloa -pero que en realidad eran agentes del Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés)- se discute de que la entonces candidata puede «desaparecer».

Se trata de una conversación mantenida entre Estrada y los supuestos miembros del cártel a quienes había pedido 12 millones de dólares para financiar su campaña electoral a cambio de facilitar el paso de drogas por el país. El político fue posteriormente arrestado en Miami, Florida, bajo los cargos de conspirar para traficar cocaína, uso de fusiles y de haber contratado sicarios para asesinar a sus rivales políticos.

Aldana confirma sospechas de trama

La exfiscal general aseguró a medios locales que «siempre lo supe, a partir de que la DEA hizo de mi conocimiento esta amenaza, estaba segura (de la trama para asesinarla)». Luego de que se conociera la transcripción, Aldana consideró que «lo que veo es todo un sistema capturado en Guatemala, un sistema político, instituciones capturadas y el país funciona sobre la base de la corrupción y de la impunidad».

«Los candidatos de la alianza criminal sabían que yo no iba a participar (en las elecciones), porque ellos no lo iban a permitir, o me mataban o destruían mi candidatura a través de las instituciones capturadas», agregó Aldana.

La exjefa del órgano investigador concluyó: «yo dije en una entrevista en CNN que si Jimmy Morales se había reunido con Mario Estrada, y tengo entendido que dijo que él avalaba todo lo que Mario Estrada estaba haciendo, ojalá que no esté incriminado en la conspiración para asesinarme. Es una suposición, no lo puedo asegurar, pero si se reunió con Mario Estrada, y llegó a avalar todo lo que él hacía, se merece una investigación, en dónde no sé, porque en Guatemala sí lo veo difícil».

