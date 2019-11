Franclin obtiene su libertad y culpa a Evo de su encierro; el dirigente estuvo preso 15 meses sin pruebas

Luego de un año, dos meses y 20 días de encierro, de lo que consideró un encarcelamiento político, el dirigente yungueño Franclin Gutiérrez salió ayer de la cárcel y recobró su libertad.

El líder de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz salió de la cárcel de San Pedro. Agradeció a todos los que lo apoyaron durante el tiempo de prisión, y dijo que tenía guardado un regalo especial para su hija.

La promesa a su hija se remonta a los momentos más duros de su encierro. Contó que le rompía el corazón cuando su niña se preguntaba: “Papito, ¿cuándo vas a salir?”.

Apelando a la inocencia de la niña, Franclin le decía que aún no podía salir de la cárcel porque no acababa de elaborar un regalo para ella. Te lo estoy haciendo un castillo de venesta y no puedo terminar”, le decía

Gutiérrez a su hija. Usualmente, los reclusos tienen la opción de dedicarse a aprender oficios manuales dentro el penal. Ayer, llamó la atención que cuando Franclin salió del penal lo hizo con un castillo de venesta, tan grande que casi no le cabía en los brazos y con tantos detalles que demuestran la cantidad de trabajo que se invirtió en él.

“Hijita, te lo he terminado tu castillo”, le dijo a su niña. No pudo contener el llanto.

El dirigente también se acordó de su hijo Jesús Franclin, de dos años de edad, quien falleció de manera trágica a menos de tres meses del encierro de su padre.