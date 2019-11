Fraude. El Gobierno y el TSE critican a informático Édgar Villegas y califican su trabajo de “poco serio”

El Gobierno y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), por separado, criticaron al informático Édgar Villegas- que presentó en televisión algunas pruebas del supuesto fraude en las elecciones- y descalificaron su trabajo.

En primer lugar, el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, señaló que el hecho de que Villegas haya anunciado que no ayudará a la auditoría que realiza la Organización de Estados Americanos (OEA) demuestra que no tiene verdaderas pruebas del supuesto fraude.

«Creo que cuando él (Villegas) dice que no va a participar en la auditoría de la OEA aportando con lo que supuestamente tiene, está confirmando que su actitud no es seria, no es coherente, no es consistente y por lo tanto se confirma que actuó políticamente motivado», dijo a la ABI.

El jueves, un equipo de 30 técnicos y profesionales de la OEA inició la auditoría integral al proceso electoral boliviano.

Villegas, que días atrás reveló como se habría llevado a cabo un supuesto fraude electoral, manifestó en su cuenta de Twitter que no participará de la auditoría de la OEA, porque no la considera «imparcial» y no ofrece «garantías».

En ese marco, Rada remarcó que la actitud de Villegas habla por sí misma, y que simplemente realizó una denuncia mediática que tenía fines políticos para deslegitimar el proceso electoral sin sustento probatorio.

Sostuvo que la negativa de participar de la auditoría que realiza ese organismo multilateral en Bolivia demuestra la poca seriedad de las denuncias de Villegas.

«El señor apareció en varios medios de comunicación nacionales incluso en algún medio internacional afirmando que tenía todas las pruebas respecto a lo que él denunciaba y ahora se ve que hay una actuación muy poco coherente por parte suya ya que no presenta ninguna prueba ante aquella instancia que se ha constituido precisamente para realizar una auditoría», insistió.

Por su lado, el TSE también restó importancia a las denuncias de Villegas, a quien acusó de tener una “imaginación de fraude”.

“Villegas hace comentarios infundados y la institución no da crédito a eso, son comentarios de un ciudadano que tiene imaginación de fraude”, aseveró el vocal Idelfonso Mamani.

“Nosotros actuamos sobre documentos y la auditoria de la OEA corroborará nuestro buen actuar”, agregó el vocal del TSE.

Entretanto, el ingeniero anunció mediante su cuenta de Twitter que está transfiriendo sus investigaciones a la UMSA, para que ésta entregue un informe a la auditoría de la OEA.

