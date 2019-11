Gobierno dice que Camacho usa carta a Evo para impulsar su carrera política

El ministro de Comunicación señala que el líder cívico cruceño solo busca mantener la tensión y que por eso busca protagonismo. Descarta una reunión con Evo Morales y aboga para que cese la violencia

El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, informó este viernes que el Gobierno ya conoce el contenido de la carta que desea entregar el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y lo acusa de usar eso como un pretexto para mantener, de forma “irresponsable”, la tensión en el país y de esta forma impulsar su «carrera política».

“La carta ya es pública, es evidente que como Gobierno ya sabemos lo que dice y que también hemos visto que tiene errores de redacción de primaria, todos conocemos la carta”, dijo en conferencia de prensa la autoridad, atribuyendo las actitudes del representante cruceño a una búsqueda de “protagonismo individual” en medio de la crisis.

Descartó también que pueda existir una reunión entre el presidente Evo Morales y el cívico, debido a que “es muy complicado que un jefe de Estado se reúna con quien da iniciativas por fuera del orden constitucional, de desestabilización y violencia”, aunque consideró que, si Camacho “reconduce” su comportamiento, quizá podría ser evaluada la posibilidad del encuentro.

Declaraciones del titular:

“Él ha dicho cosas del tipo ‘la última cruzada es el día lunes, cuando salga el sol’, esa terminología es propia de una persona que no busca el entendimiento, no hay en la historia una cruzada que haya sido pacífica, él no tiene las condiciones para poner un ultimátum o decir cuando termina el mandato constitucional del presidente Evo Morales”, manifestó el ministro.

Finalmente, recalcó que “es sintomático que desde que él ha aterrizado en La Paz, la violencia se ha incrementado”, explicando que Camacho “no apuesta por salidas institucionales” y adopta posiciones cambiantes que incitan a que la violencia persista en las calles.