Hallan huesos de un enorme ‘monstruo’ marino de 150 millones de años en Polonia

Bones belonging to a huge Jurassic sea predator (#pliosaur) have been discovered in a cornfield near Iłża (Mazowieckie). Its a unique paleontological site – researchers from #PolishAcademyOfSciences claim. Image: Piotr Szczepanik. https://t.co/EZJDCIHzbdpic.twitter.com/44fayfU9WL

— Science in Poland (@ScienceinPoland) 29 октября 2019 г.