Hay conflictos en 13 municipios cruceños y cambios de 5 alcaldes

Renunciaron burgomaestres del MAS, mientras que en otros municipios siguen las protestas. En los Valles hay bloqueos de rutas que impiden la salida de alimentos

Ya pasaron cuatro días desde que se levantó el paro cívico y aún no todo vuelve a la normalidad en el departamento cruceño. De hecho, después de la paralización de actividades de mayor duración, hay municipios donde la tensión fue escalando, es el caso de Yapacaní, donde militantes y simpatizantes del MAS se resisten al ingreso de policías y militares.

En total son 13 los municipios que reportan distintos conflictos, desde la renuncia del alcalde, todos afines al MAS, hasta bloqueos que impiden el traslado de productos a la capital cruceña.

Giro en cinco alcaldías

Al norte de la capital cruceña, en Warnes hubo cambios en la comuna. El alcalde Mario Cronenbold, afín al MAS, renunció al cargo y está con detención preventiva por una investigación de supuesto enriquecimiento ilícito y portación de armas. La elección de su sustituto no está siendo fácil, pues hay disputas entre concejales. Un grupo de ediles sesionó por la mañana y eligió como alcaldesa a Juanita Araúz (agrupación Paz y Progreso), pero horas más tarde el presidente del Concejo, Alberto Molina, convocó a otra sesión para elegir alcalde y hasta el cierre de esta edición aún no concluía.

En Montero, tras una accidentada sesión que contó con una fuerte presión vecinal, que exigía la renuncia del alcalde Mario Baptista (MAS), a quien acusan de tener participación en los hechos de octubre en los que fallecieron dos personas, el Concejo eligió como alcalde a Miguel Ángel Hurtado, de Demócratas.

En su discurso de posesión, Hurtado solicitó que acaben los enfrentamientos y el racismo porque en Montero viven miles de migrantes de todo el país. “No habrá ninguna masacre blanca”, agregó y agradeció a los ediles del MAS por el desprendimiento para apoyar su elección.

Hace unos días, casi junto con la renuncia masiva de ministros de Evo Morales, el alcalde del municipio de Cabezas, Rodolfo Vallejos (MAS), también presentó su renuncia al cargo y a la presidencia de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz). Vallejos justificó que lo hizo presionado y para buscar la pacificación del municipio. En su lugar asumió Rubén Villalba, de la oposición.

También hubo cambios en el municipio de Minero, pues renunció el alcalde Zenón Soto e inmediatamente se nombró a Mary Luz Téllez, de Demócratas.

Suspendido el paro, Camiri fue uno de los primeros en cambiar de alcalde, pues tras la renuncia de Iván Valdez, del MAS, asumió Goldy Ruiz, de Demócratas.

Esta semana en el municipio hubo un cabildo convocado por el Comité Cívico, donde se declaró personas no grata a más de una veintena de exautoridades y personalidades. También se determinó exigir la renuncia de los titulares de YPFB y de otras reparticiones estatales.

Bloqueos y protestas

En Ascensión de Guarayos también hay conflictos. Los interculturales, que son afines al MAS, decidieron bloquear la carretera de forma indefinida, pidiendo respeto a la wiphala, no perseguir a los masistas y respetar los asentamientos, mientras otro grupo, a la cabeza de los cívicos, exige la renuncia del alcalde Suizo de Nilson Carrasco.

El presidente cívico, Salvador Vaca, dijo: “Estamos invitando al alcalde a renunciar por identificarse con el MAS. Él es considerado traidor a la democracia, lo demostró al no apoyar el paro cívico”.

En Mairana tampoco se pudo restablecer la atención en la Alcaldía, que está a cargo de una autoridad afín al MAS, Sinforoso Mamani. Desde el jueves hay un grupo de personas en vigilia en las instalaciones, que impide el ingreso de los funcionarios.

En Mairana hay varios bloqueos. Desde inicio de semana no se permite el paso por Las Petacas, camino que une con Samaipata, y ayer se instaló otro punto de bloqueo cerca de Comarapa, en la entrada a Chucupial.

El alcalde de Samaipata, Flavio López (MAS), confirmó que cerca de 200 camiones con hortalizas y otros productos alimenticios no pueden salir de la región por el bloqueo. “El jueves traté de conversar con los bloqueadores que, al parecer, son del MAS, pero no reconocí a nadie. Me explicaron que protestan porque consideran que están siendo discriminados por la Policía y por el Ejército”.

López anunció que convocará al resto de los alcaldes de los Valles cruceños para buscar una solución a fin de no seguir perjudicando a los productores.

El asambleísta departamental por la provincia Florida, Reinaldo Seas, junto a los productores pidió a la Policía desbloquear la ruta.

En Santa Rosa del Sara, el alcalde Carlos Santiago Guzmán explicó que hay resguardo policial en el ingreso de la Alcaldía, pues un grupo exige su renuncia. No obstante, indicó que no dimitirá hasta concluir su gestión.

Yapacaní es sin duda el municipio que registra más disturbios, especialmente desde que se levantó el paro cívico. Un día después un grupo de vándalos tomó la estación policial provincial, apoderándose de vehículos e indumentaria de los efectivos.

Por la proximidad, los problemas de Yapacaní se extendieron hasta San Juan, donde hay bastante tensión. Las protestas, que incluyen bloqueos, obligaron a los productores a vender sus productos a menor precio, especialmente huevos.

En Pailón, pese a que de a poco se está restableciendo la atención en las instituciones, hay un grupo que pide la renuncia del alcalde Marcial Cruz (MAS); sin embargo, el edil restó importancia a las protestas y dijo que espera que “todo vuelva a la normalidad”.