Henry Golding protagoniza junto a Emilia Clarke, «Last Christmas»

Henry Gloding protagoniza junto a Emilia Clarke, #LastChristmas.

Podrás verlos en 5 de diciembre en cines.

SINOPSIS

Emilia Clarke (Game of Thrones), Henry Golding (A Simple Favor, Crazy Rich Asians), Michelle Yeoh y Emma Thompson protagonizan para el director Paul Feig (A Simple Favor, Spy, Bridesmaids) Last Christmas, una comedia romántica inspirada en la música de George Michael, a partir de un guion de la ganadora del Premio de la Academia® Thompson (Sense and Sensibility, Bridget Jones’s Baby) y el dramaturgo Bryony Kimmings.

Kate (Emilia Clarke) deambula por Londres; un montón de malas decisiones acompañadas por el sonido de las campanas en sus zapatos, otra consecuencia irritante de su trabajo como duende en una tienda de Navidad durante todo el año. Tom (Henry Golding) parece demasiado bueno para ser verdad cuando entra en su vida y comienza a ver a través de muchas de las barreras de Kate. A medida que Londres se transforma en la época más maravillosa del año, nada debería funcionar para estos dos. Pero a veces, debes dejar que la nieve caiga donde deba, escuchar a tu corazón … y tener fe.

Last Christmas presenta la música de George Michael, incluido el clásico agridulce navideño que da el título a la película. La película también estrenará material nuevo inédito del legendario artista ganador del Grammy, que vendió más de 115 millones de álbumes y grabó 10 sencillos número 1 en el transcurso de su icónica carrera.

La película está producida por el ganador del BAFTA David Livingstone para Calamity Films, por Emma Thompson y por Paul Feig y Jessie Henderson para Feigco Entertainment. La película es producida por Sarah Bradshaw

Fuente: Andes Films Bolivia