Horóscopo de Josie para el martes 19 de noviembre

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Lo que hagas o digas influirá directamente en la actitud de tu pareja, piensa bien antes de hablar, hoy podrías solucionar los malos entendidos o agravar las cosas, dependerá de ti y de tu tacto, piénsalo. Las circunstancias te favorecerán y al fin llegarán las oportunidades por las que has luchado, hoy destacarás en tu trabajo. Número de suerte, 16.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: En el ámbito afectivo, una pequeña discusión con tu pareja te hará sentir inseguro sobre sus sentimientos y estarás un poco triste, vas a tener que analizarte y reflexionar, antes que por tonterías eches a perder tu relación. No arriesgues demasiado en el proyecto que tienes en mente, las ganancias no serán tan buenas como crees, espera. Número de suerte, 14.

GEMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Te decidirás a terminar con esa situación que te inestabiliza y pedirás decisiones claras, esa persona comprenderá que necesitas un poco más atención de su parte, hoy lograrás lo que buscas. No aceptes compromisos sin haber dejado claro el tema económico, te evitarás molestias futuras, todo lo que emprendas en lo laboral será exitoso. Número de suerte, 1.

CANCER: 22 JUN- 21 JUL.: Analiza los errores que has cometido a nivel sentimental, asumiéndolos será mucho más fácil de superarlos y así abrirte a nuevas oportunidades, deja totalmente de lado los celos y dedícale más tiempo a los detalles y demostraciones de afecto. Un nuevo proyecto te abrirá paso a nuevas experiencias laborales y a contacto con personas que te apoyarán mucho en tu profesión. Número de suerte, 13.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: No presiones para ser el centro de atención de la persona que amas, deja que los sentimientos fluyan con naturalidad, hoy estarás rodeado de afecto y te sentirás más seguro respetando su individualidad. Evaluarás tus logros y sentirás que puedes hacer mucho más, te trazarás nuevas metas y empezarás a trabajar en ellas. Número de suerte, 2.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: En el ámbito afectivo, si equilibras las cosas adecuadamente conquistarás, no te muestres tan interesado y en otras oportunidades dedícale una mirada seductora, llegarás a su corazón y empezarás una bella relación. Tendrás ideas novedosas con las que le darás un nuevo impulso a tu estancada situación económica y laboral, tus propuestas encantarán a tus superiores. Número de suerte, 6.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: No te desanimes si sientes que las cosas no te van bien en el amor, a todos les llega su momento y para que llegue el tuyo, aun tienes que prepararte, no te preocupes una nueva ilusión llegará a tu vida. Estarás ansioso y tratarás de hacer muchas cosas a la vez lo que traerá confusión a tu entorno, cálmate y ordénate, todo te saldrá mejor. Número de suerte, 5.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Estarás malhumorado y sin ganas de ver a nadie, pero tu ánimo cambiará con una sorpresa muy agradable que recibirás de alguien que te interesa mucho, estas iniciando una nueva etapa que traerá muchas satisfacciones en el amor. Tu compañerismo y desinterés serán retribuidos, hoy terminarás con un trabajo complicado gracias al apoyo que recibirás. Número de suerte, 15.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Aparentemente todo marcha bien en el amor, pero eres consiente que una relación es respeto y amor, y eso se está perdiendo, mira a tu alrededor hay otras personas interesadas en ti que si te pueden ofrecer lo que mereces. Te preocuparán algunos desacuerdos con alguien muy cercano en lo laboral, defiende tus intereses con diplomacia y la amistad no se verá afectada. Número de suerte, 11.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Afectivamente solucionarás un desacuerdo con tu pareja gracias a la intervención oportuna de un amigo que los hará reflexionar sobre su actitud infantil, el darse cuenta de sus errores los unirá más. Cambios positivos a nivel laboral traerán estabilidad y aumentarán tus ingresos, pero cuidado con los gastos excesivos, espera un poco hasta que tu economía se consolide. Número de suerte, 10.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Te sentirás muy confundido sobre tus sentimientos, no tomes decisiones por el momento, sólo el tiempo y la reflexión evitarán que cometas un error, analiza las cosas con calma para que estés seguro de lo que quieres. Establecerás prioridades y dedicarás más tiempo a tus asuntos financieros, estar mejor organizado te permitirá solucionar satisfactoriamente tus compromisos pendientes. Número de suerte, 4

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Reconocerás tus errores y te disculparás con quien inconscientemente heriste, con tu actitud conciliadora mejorará tu relación y terminará la inestabilidad que te hacía pensar en una separación. Tendrás oportunidad de hacer una inversión, cuida la parte legal, si todo está en orden no tendrás problemas a futuro. Número de suerte, 22.

