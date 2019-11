Horóscopo de Josie para el sábado 16 de noviembre

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Actitudes inmaduras de tu parte han creado cierta desconfianza en la persona que amas, empieza por mostrar un comportamiento distinto que le devuelva la seguridad en tu cariño, hoy te darás un tiempo para engreírlo de manera muy atenta, retomar detalles que tuviste en un inicio será muy importante. Número de suerte, 14.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Estarás sin ánimos y dudaras en aceptar la invitación de esa persona que insiste en conquistar tu corazón, no dejes que emociones del pasado frenen las nuevas opciones que te brinda el universo y acepta la salida, pasaras momentos divertidos y te darás cuenta que la química es muy buena. Número de suerte, 11.

GEMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Estas confundiendo tus emociones y alguien muy querido se dará cuenta de esto, hoy no te cierres en tus ideas y escucha las palabras de quien te quiere, saber que has centrado tu mirada en una persona inestable te hará replantear tus perspectivas amorosas. Número de suerte, 15.

CANCER: 22 JUN- 21 JUL.: Asistirás a una reunión con tu pareja y notaras actitudes que te alterarán, evita expresarlas en ese momento porque crearías un ambiente tenso, deja las aclaraciones para cuando estén a solas, así habrá un canal más propicio para la comunicación. Número de suerte, 7.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Estarás a la espera de la llamada de esa persona que te interesa, pero no te angusties ni canceles tus planes personales porque no pueda verte hoy, si sales te divertirás como nunca y conocerás personas muy interesantes, estas en el mejor periodo para renovar tus ilusiones. Número de suerte, 18.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: La inseguridad te está afectando, es momento de conversar con la persona que amas y expresar aquello que te hace desconfiar de su cariño, sus palabras no solo te devolverán la fe en su amor sino que también te darás cuenta de aspectos que venias descuidado en tu relación, hoy empezaras a mostrar cambios que re fortalecerán los sentimientos. Número de suerte, 16.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Ansiaras que llegue la noche para ver a la persona que te agrada, aunque situaciones imprevistas retrasen un poco tus planes sorprenderás con tu presencia, muéstrate un tanto indiferente, atraerás aún más su interés propiciando así el acercamiento. Número de suerte, 4.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Hoy decidirás darle prioridad a tu imagen personal, mejorar en este aspecto te ayudaran no solo a atraer nuevas posibilidades sentimentales sino a elevar tu autoestima y la seguridad que venias perdiendo a la hora de relacionarte, los cambios atraerán el amor y una vida social renovada. Número de suerte, 21.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Tendrás muchas ganas de llamar a la persona que amas y pedirle disculpas por tu actitud inmadura, aunque la necesidad te embargue dilatarías tontamente la reconciliación, anímate, su amor borrara los malos recuerdos y recuperaras su cariño. Número de suerte, 20.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: La rutina diaria te ha creado una gran tensión, tomate el tiempo que requieres para descansar y recuperar tus energías, tendrás muchas invitaciones pero preferirás aprovechar estos momentos de soledad para reflexionar sobre tu vida sentimental, tienes que cambiar algunos aspectos de tu comportamiento por tu propio bien. Número de suerte, 17.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Asistirás a una reunión con compañeros de trabajo y serás reconocido por tu eficiencia, esto acrecentará tu seguridad personal, por la noche tu buen humor continuara y decidirás dar la iniciativa para conquistar a esa persona que tanto te agrada, te irá muy bien. Número de suerte, 2.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Estarás inspirado y sabrás llegar cada vez más a esa persona, hoy se quedara fascinada con lo que le dirás, está cerca el momento de declararle tus sentimientos y debes ser muy sincero, no prometas cosas que estas lejos de cumplir, si eres honesto su amor será verdadero y leal. Número de suerte, 8.

