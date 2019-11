Indígena acusa a Evo: «Ofrecen 200 y 300 bolivianos si traen gente para agredir y asesinar

Página Siete Digital

Gabina Condori, líder indígena de la comunidad Coconi de Cochabamba, lamentó que las dirigencias sindicales usen a los originarios como «carne de cañón» y denunció que autoridades pagan a los dirigentes para que lleven a la población a las movilizaciones. «Ofrecen 200 y 300 bolivianos si traen gente para agredir y asesinar».

Poblaciones de Cochabamba y algunas provincias de La Paz piden el retorno de Morales y la renuncia de la presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez. Mantienen disturbios desde el pasado domingo y ya se han registrado muertes de ambos frentes. En los conflictos se encontraron civiles con armas, venezolanos, cubanos y bolivianos con altas sumas de dinero.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

En un audio de cerca de 10 minutos, Condori pidió a los medios que se les dé a los indígenas la misma cobertura que éstos le dan a Morales. «Hermanos no salgan, pido a los dirigentes que convoquen a su gente, convoquen y hagan ver tal cual es la realidad y no manden a nuestros hermanos para que los sinvergüenzas los usen como carne de cañón. Ellos no dan la cara, ellos se comunican con Evo haciéndoles ver que ya salieron las cosas como querían. Presentemos una denuncia conjunta a las instituciones internacionales», convocó.

Denunció que una ex autoridad llamó a los dirigentes de Cochabamba, desde un número privado y en idioma quechua, para pedirles que agrupen personas «diciendo que van a apagar de entre 200 y 300 bolivianos si traen para agredir y asesinar».

Recordó «ha habido fraude, corrupción, nos han avasallado y despojado de nuestro territorio y ahora asesinan a nuestros hermanos de sangre y los dirigentes se ríen y están en sus casa bien metidos. Ahí adentro (entre los marchistas) había órdenes para que les maten a ustedes, no fue la policía, de lo contrario reto a que se sometan a autopsia y se va a determinar por la forma de ingreso del proyectil y porque no se ve a los policías entre ustedes», detalló. Instó a los asambleístas del MAS a que trabajen por el pueblo que los eligió y no para el partido.

Sobre la wiphala

La líder indígena lamentó que se haya convocado a tantos hechos de violencia por la wiphala, explicó que ese símbolo sagrado jamás ha salido de los territorios indígenas y que al usarla como bandera y cometer esos hechos de violencia, se falta a los usos, costumbres y noras del territorio indígena.

«En mi condición de indígena sé que ese símbolo sagrado no sale del territorio indígena campesino y ustedes lo están usando como bandera, están faltando a los usos y costumbres, normas y procedimientos de los territorios indígenas. Esas cuatro puntas, la forma de los cuadrados y cada uno de los colores simbolizan el ajayu, nuestras comunidades campesinas, el chachawarmi (hombre-mujer) y muchas cosas más.

«Están usando mal ese símbolo y ahora que dicen que han quemado, eso ha sido una seda que no nos simboliza. Nuestra bandera está tejida con hilo sagrado, nosotros sabemos cuándo y a qué hora se debe tejer y hasta cuál es el trenzado. Aquí no vengan con sus argumentos con personas que nunca en su vida han estado en las comunidades campesinas», reprochó.

Fuente: paginasiete.bo