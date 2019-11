Jeanine Áñez a Evo Morales: «Le exijo que deje la violencia»

Jeanine Áñez, presidenta interina de Bolivia, hace un llamado en Conclusiones directamente al expresidente Evo Morales. Áñez le exige dejar la violencia. El mensaje para Evo Morales: “No tiene derecho a robar una elección.”

Fuente: cnn.com

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Al mismo tiempo, la Presidenta reconoció la dificultad para encontrar un camino de concertación que permita superar la escalada de violencia que afecta al país

16/11/2019 00:24 | CORREO DEL SUR DIGITAL



Áñez fue entrevistas por el periodistas Fernando del Rincón.



Captura de pantalla

La presidenta del Estado, Jeanine Añez, acusó esta noche al expresidente Evo Morales de instigar la violencia desatada en el país en los últimos días, y sostuvo que el renunciante mandatario intenta “aferrarse al poder” propiciando una convulsión social.

“Le exijo que deje la violencia en el país, nosotros somos un país pacífico y democrático, no tiene derecho a venir a robarnos una elección. El fraude fue comprobado y el mundo entero lo conoce. Exigimos que nos deje vivir en libertad”, exclamó la Mandataria durante una entrevista al canal CNN en español.

“Estoy impresionada por la estructura de violencia que ha generado en el país Evo Morales simplemente por aferrarse al poder”, añadió Áñez.

Al mismo tiempo, reconoció la dificultad para encontrar un camino de concertación que permita superar la escalada de violencia que afecta al país.

“Hemos comprometido pacificar el país, pero no hay una fórmula de dialogo porque la irracionalidad es lo que prima. Estamos haciendo esfuerzos con la ONU, la Iglesia, dando garantías al MAS para generar espacios de diálogo”, dijo la Mandataria.

Por otro lado, Áñez dijo haber conversado con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien le habría reiterado el apoyo de ese organismo para la organización de nuevas elecciones generales.

Respecto al anuncio de Evo Morales de que podría regresar para pacificar la convulsión social, Áñez dijo que éste se fue Bolivia “porque quiso, de una manera cobarde” y al saber que el “fraude fue descubierto por la OEA”,

“Tiene cuentas pendientes en el país, porque han sido públicas las denuncias de corrupción. Ellos utilizan los mecanismos democráticos para llegar el poder, pero terminan con la institucionalidad. Copan el Legislativo, el Judicial y las instituciones”, manifestó.

Sobre el asilo concedido al expresidente por el gobierno mexicano, Áñez reiteró el reclamo presentado por la Cancillería y señaló que Morales no está cumpliendo con los acuerdos internacionales al convocar a la violencia a través de la red social y las entrevistas que concede.

“Me parece una actitud macabra que el gobierno de México esté oficiando de cómplice de tanta barbarie y violencia en el país. Evo estaba acostumbrado a irrespetar las leyes, al extremo de decir que los abogados le metan nomás”, advirtió.

No obstante, Áñez indicó que su gobierno no ha considerado una ruptura de relaciones con México y señaló que esa es una decisión que debe analizar el nuevo gobierno. Somos un gobierno transitorio Solamente queremos hacer un reclamo. Sabemos que muchos mexicanos no están de acuerdo con ese asilo”, insistió.

Sobre la posibilidad de que el MAS participe en los comicios, dijo que había una denuncia de fraude electoral y esa valoración tendrá que hacerla el Tribunal. “En todo caso, si quieren volver al poder ganen elecciones limpiamente, no utilicen el fraude, las instituciones, no amedrenten a los funcionarios. Eso no es democracia”, concluyó.