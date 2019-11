Juan Guaidó: Tenemos que continuar en la calle para que se vaya el dictador

Foto: Archivo

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, realizó una rueda de prensa este domingo 17 de noviembre en donde brindó detalles sobre las últimas manifestaciones realizadas en el país, en donde el pueblo venezolano ratificó su apoyo a la ruta de cese de la usurpación de Nicolás Maduro.

El mandatario insistió en mantener la agenda de lucha en las calles de todo el país, en donde acompañará las protestas de los distintos gremios nacionales.

“Para que logremos los objetivos, tenemos que continuar en la calle. Lo de Maduro hablando por teléfono fue ridículo. No es que Maduro no aceptó el reto de darle la cara a la gente que ni fue a la calle. Solo pudo hablar por teléfono y solo habló un momentico porque no pudo darle la cara a nadie”, dijo.

“El día de mañana a partir de las 9 am, activistas, líderes, dirigentes, ciudadanos vamos a expresarnos en todas las calles de Venezuela, al frente de su casa, de sus puestos de trabajo”, añadió.

El presidente encargado reconoció también la valentía de los diputados Calzadilla y Guanipa, quienes a pesar de las amenazas acompañaron a la sociedad civil.

“Mi reconocimiento a Calzadilla y Guanipa de presentarse en la calle con su gente. Es un logro avanzar en la calle, debemos mantenernos”, sostuvo.

Elogió la conversación sostenida con la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, en su apoyo a la reconstrucción de Venezuela y la lucha ejercida durante años.

Guaidó puntualizó que todo el proceso se ha hecho complicado, pero que estas acciones son motivo de presión para acabar con la tragedia venezolana.

“La expectativa del mundo y la región es que se vaya el dictador. Es un momento para lograr la presión necesaria pese al descontento de algunos. Lo importante es que nos encontramos en las calles, somos mayoría y vencimos el miedo (…) Estamos en emergencia, tenemos que actuar de una vez. Mañana da un punto sostenido para mantener la protesta de calle”, insistió.

Para cerrar, el mandatario consideró irresponsable la última declaratoria realizada por Maduro acerca del dólar, considerando equivocada su manera de actuar en ese sentido.

“Eres un fracasado Maduro, han acabado tres veces con la moneda nacional. El fracasado de Miraflores reconoce que el país está dolarizado, eres un inepto”, cerró.

