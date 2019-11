A las 8:36 de la noche, Keiko Fujimori, lideresa del partido político Fuerza Popular (FP), salió en libertad luego de permanecer trece meses en prisión. La excongresista continuará siendo investigada por la presunta recepción de dinero ilícito para sus campañas electorales del 2011 y 2016, cuando postuló a la presidencia del Perú.

“El Tribunal Constitucional ha corregido un gran daño en un proceso lleno de abuso. Me corresponde seguir enfrentando la investigación y seguir colaborando con la justicia. En esos casi 400 días tuve la oportunidad de reflexionar y darme cuenta que he podido hacer mejor. Salgo del penal anexo de Chorrillos para ayudar a miles de hombres y mujeres que están en las cárceles sin sentencia. Me voy a tomar un tiempo para reencontrarme con mi familia y recuperar mi salud y decidiré que haré en esta etapa de mi vida. Los invoco a dejar de lado los odios y a trabajar juntos”, exclamó Keiko Fujimori.

“Es el momento más doloroso de mi vida, quiero dar gracias a Dios por haberme dado fuerzas para resistir. Gracias Mark por su amor y por su sacrificio. Gracias a mis hijas por ser mi fuente de esperanza, gracias a mi familia, a mis amigos, a los miembros del partido, a los simpatizantes que me acompañaron. Gracias a las voces que se sumaron al debido proceso. Gracias al INPE por su trato profesional y humano”., remarcó.

La lideresa de Fuerza Popular salió del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos a las 8:36 p.m. (Foto: Hugo Curotto/ GEC)