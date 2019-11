La Copa Simón Bolívar vuelve con el duelo Real Santa Cruz-Vinto

domingo, 17 de noviembre de 2019 · 03:23

Después de un receso obligado, hoy se reinicia la segunda fase de la Copa Simón Bolívar con el encuentro entre los equipos de Real Santa Cruz y Municipal de Vinto (Cochabamba), programado para las 15:30. Este partido es el único que se disputará de los dos que fueron pactados, pues el duelo entre Stormers San Lorenzo (Potosí) y Real Tomayapo (Tarija) fue diferido para el martes en el estadio Serafín Ferreira, de Llallagua.

El partido se jugará en el estadio Real Santa Cruz de la capital cruceña, donde el cuerpo técnico de los locales a la cabeza de José Peña propondrá lo mejor de su elemento, pues están en la búsqueda de dar el primer paso que les permitirá acercarse a la siguiente instancia de este torneo en el que el ganador ascenderá de manera directa a la División Profesional.

«Gracias a Dios salimos de los problemas sociales del que no estábamos al margen, no logramos entrenar normalmente, hicimos un plan de trabajo a los jugadores y ahora nos la jugaremos para comenzar con buen pie, el primer objetivo es ganar y después ir a Cochabamba a buscar un buen resulto», expresó Peña.

El entrenador añadió que cuenta con un plantel comprometido, además de expresar su descontento por la programación de los partidos de vuelta y solicitó que estos se disputen en una sola fecha y horario, «me pregunto si esto está bien cuando son seis equipos que tienen el mismo interés, cada uno quiere clasificar», puntualizó.

En la vereda del frente las complicaciones para entrenar con normalidad fueron las mismas, pese a ello el técnico Humberto Viviani, se dio modos para conformar el once inicial. Una de las dudas en el plantel era la del guardameta Juan Carlos Robles quien sufría de un desgarro, pero el tiempo de pausa le permitió recuperarse.

Si el día domingo el entrenador de Municipal Vinto no determina cambios de último momento, el once inicial estaría conformado de la siguiente manera: Juan Carlos Robles; Diego Valencia, Robson Do Santos, Miguel Rodríguez, Alexander Pinto, Víctor Machaca, Adalid Terrazas, Thiago Dos Santos, Raúl Balderra, Erick Vásquez y Fabricio Bustamante.

El partido será controlado por Luis Yrusta, de La Paz a quien le colaborarán Daniel Lara y Erick Rojas, desde las líneas.