Las facetas de Rafael «Tata» Quispe, el nuevo director del Fondioc

Paulo Lizárraga / La Paz

Con lluch’u, poncho y chicote en mano, el exdiputado Rafael Quispe asumió la dirección del Fondo Indígena con el objetivo de “desenmascarar a quienes destruyeron la institucionalidad del Fondo Indígena”. Años anteriores Quispe denunció a dirigentes por millonarios desfalcos a esta institución.

“En este corto tiempo dirigiré el Fondo Indígena enmarcados en lo justo, correcto y sujeto a las normas que regulan la ejecución de proyectos: Vamos a reconstituir el Fondo Indígena, vamos a rescatar y devolver la dignidad a los indígenas originarios campesinos de Bolivia”, aclaró en su discurso.

Sobre el exdiputado de UD

¿Quién es Rafael Quispe? Tiene 49 años. Nació en el ayllu Sicuypata, de la marka Caquingora, del suyu Pakajaqi en el departamento de La Paz. Su trayectoria iniciada en el área rural, le abrió nuevos horizontes de mallku de marka, mallku de suyu y fue electo ejecutivo de Conamaq.

Denunció el desfalco del Fondo Indígena y acusó a la dirigente campesina Felipa Huanca de ser parte del delito, al exfiscal de La Paz, Edwin Blanco por violencia física a su pareja, entre otros.

Quispe fungió como diputado de Unidad Demócrata (UD) y es recordado por sacar más de una sonrisa con su accionar como legislador, no sólo a los periodistas, sino también a toda una comunidad de seguidores con la que cuenta en la red.

Hace algunos meses también hizo conocer su intención de candidatear para gobernador del departamento de La Paz en las próximas elecciones subnacionales en 2020.

Algunas de sus frases y momentos memorables

Quispe es recordado por más de uno por las declaraciones graciosas que realizaba en varias de sus conferencias. En una de ellas aseveró que no temía en enfrentarse a «chicotazos» con miembros de los Ponchos Rojos.

«En el campo se va al cuartel. Chicoteen al mostrenco de (Álvaro) García Linera, que no ha ido al cuartel, a ese tienen que chicotear; a los que cumplimos la Constitución, no. De miedo, nada. Miedo solamente a Dios… y a mi esposa», aseveró.

El diputado lanzó el desafió con chicote en mano. Foto: Erbol

En otra ocasión, llevó una botella de whisky y un vaso a la audiencia de la exjueza Patricia Pacajes, por admitir que acusó inocentemente al médico Jhiery Fernández. En tono sarcástico dijo que esperaba que «se acuerde» de por qué condenó a un inocente.

Cuando falleció el estudiante de la UPEA, Jonathan Quispe, el entonces asambleísta de UD llevó unos petardos y canicas a la interpelación del entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero, para ironizar la versión de Romero sobre la muerte del joven.

En otra ocasión, Quispe, preocupado por el expresidente Evo Morales, le obsequió un diccionario Aymara-Español de nivel básico, para que ambas autoridades pudieran debatir en el idioma altiplánico.

A finales de 2018, Quispe apareció como militante del Movimiento Al Socialismo (MAS), e intentó postularse como candidato a la presidencia en las Elecciones Primarias de 2019, invitando a la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, para ser la vicepresidenta de ese binomio. Pero no lo consiguió.

Aprovechando su condición de militante del MAS, Quispe también declaró a la prensa: «A mí me han inscrito en el MAS y estoy oliendo a corrupción. En vano me estoy lavando con lavandina, no sale. Me pongo desodorante, se pierde el desodorante», dijo.

A mediados de año, el dirigente de los Ponchos Rojos, Freddy Huanca, desafió a Quispe a un duelo a «chicotazos» en el municipio de Achacachi, el cual ganó por «walk over», como dirían en deportes, debido a la ausencia del retador.

Foto: El Diario

Otras facetas de Quispe: Youtuber

El exasambleísta incursionó en las redes sociales abriendo su canal de Youtube, el cual llamó «Rafito Comunica», en el cual tiene 31 videos subidos y ya cuenta con 4.389 suscriptores.

