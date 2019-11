Las juergas que dejan en entredicho a Andrés de Inglaterra

Ni muchas fiestas ni «muestras públicas de afecto». Así se definía a sí mismo el príncipe Andrés en la entrevista que se emitió el sábado con la periodista de la BBC Emily Maitlis, en el programa Newsnight, para tratar de frenar su implicación en el escándalo Epstein y su trama de abusos sexuales. Sin embargo, pocas horas han tardado los medios británicos en desmentirle y en publicar las fotos de esas fiestas de las que él dice haberse mantenido alejado.

El diario Daily Mail publica ahora unas reveladoras imágenes en exclusiva del tercer hijo de Isabel II saliendo de fiesta con modelos, actrices y famosas en general en los veranos de 2007 y 2008. Según el diario británico, el duque de York acudió como invitado a dichos eventos organizados en la costa francesa —en concreto, en Saint Tropez— por el rico empresario vinícola francés Claude Ott.

Pese a que Andrés de Inglaterra aseguraba en la entrevista —que tuvo una audiencia de 2,5 millones de espectadores— que no era «un hombre que abrace a mujeres» ni un «príncipe de la fiesta», parece que las fotos le contradicen. En algunas de estas imágenes, el duque de York aparece agarrando la cintura de varias mujeres, como la estadounidense Chris Von Aspen, a quien sujeta por la espalda. Ella, a su vez, le agarra la cara en otra de las fotografías, tratando de forzarle una sonrisa. Otra reveladora imagen muestra a Aspen con la lengua fuera, lamiendo un hombro del príncipe mientras él sonríe a la cámara en primer plano.

La entrevista fue catastrófica para la imagen del príncipe y de toda la familia real británica. Un mal movimiento que provocó que el publicista de Andrés, que había empezado a trabajar para él en septiembre, decidiera hace dos semanas dejar su cargo a sabiendas de que su aparición en la BBC iba a ser más perjudicial que beneficiosa. Según explica el diario Teh Times, que lo atribuye a fuentes de palacio, la entrevista «se ha convertido en uno de los peores movimientos en cuanto a relaciones públicas de la historia reciente». Los documentos que siguen saliendo a la luz días después de la misma parecen confirmarlo.

En una imagen de 2007, el príncipe Andrés, vestido con una camisa azul de manga larga y unos pantalones beis, baila agarrado junto a la canadiense Pascale Bourbeau. En la entrevista de la BBC Andrés aseguraba que tras participar en la Guerra de las Malvinas dejó de producir sudor por una cuestión médica, y que por tanto una de las mujeres que le acusan de haber abusado de ellas mentía al decir que en sus encuentros sexuales el príncipe «sudaba profusamente». Sin embargo, durante el estrecho baile que mantiene con Bourbeau se le puede apreciar sonrojado y con las sienes sudorosas.

