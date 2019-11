Presidenta del TSE, Maria Eugenia Choque presenta su carta de renuncia

Maria Eugenia Choque, quien hasta hoy fungía como presidenta del Tribunal Supremo Electoral, presentó su carta de renuncia.

Señor: Álvaro García Linera

VICEPRESIDENTE Estado Plurinacional de Bolivia

Presente

Ref. Renuncia a cargo de Presidencia del Tribunal Supremo Electoral

De mi consideración:

Por intermedio de la presente, hago conocer a usted mi renuncia irrevocable al cargo de presidenta del Tribunal Supremo Electoral, para la pacificación de la situación actual en el Estado Plurinacional de Bolivia, reafirmando mi voluntad para una investigación justa en apego a los derechos humanos y normativa interna en el país.

Desde el año 2015 que soy parte de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral y desde el primer momento que asumí el cargo, lo hice con la convicción de administrar el Órgano Electoral Plurinacional en el marco del fortalecimiento a los Derechos Humanos y principalmente de los derechos electorales.

En las recientes horas, he tomado conocimiento del informe de «Hallazgos Preliminares» de la Organización de Estados Americanos, en el que se indica que existieron una serie de irregularidades en el proceso de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares y Cómputo Oficial, por lo que el equipo auditor que se encuentra realizando la auditoría no puede validar la elección de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019.

En este contexto, tengo a bien presentar mi renuncia irrevocable al cargo de Vocal del Tribunal Supremo Electoral, con el fin de someterme a cualquier investigación que sea necesaria para aclara este hecho con la firme convicción que no he realizado ninguna acción para alterar la voluntad soberana del pueblo boliviano.

María Eugenia Choque Quispe

