Médicos alistan denuncia por agresiones y culpan a Evo por heridos en enfrentamientos

LA PAZ |

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, informó que presentará una denuncia ante la Fiscalía departamental, por las agresiones que sufrieron al menos 12 galenos y universitarios durante los enfrentamientos de la noche del martes. El dirigente responsabilizó al presidente Evo Morales.

«Estamos presentando una denuncia ante la Fiscalía por lo que ha pasado con los colegas. No se puede llegar a este extremo. Cualquier herido o muerto es responsabilidad absoluta de Evo Morales», remarcó el galeno.

Larrea detalló que, durante los enfrentamientos con la Policía,12 personas resultaron heridos, entre médicos y universitarios. De ese número, dos están de gravedad, el primero, un profesional identificado como Javier Soliz se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Obrero, con pronóstico reservados.

Mientras que el segundo lesionado, un universitario, fue intervenido quirúrgicamente en el hospital de Cotahuma por una fractura de un metatarsiano y una herida de balín.

«Se reportaron 12 personas heridas con policontusiones y heridas contusas abiertas en la cabeza, productos de las agresiones con palos. Los más graves son Javier Soliz, en terapia intensiva, con trauma cráneo encefálico y hemorragia interna, se encuentra con pronóstico reservado. Un estudiante se encuentra en el Hospital de Cotahuma, con fractura del tercer metacarpiano y una herida de balín», informó.

El dirigente del Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes) La Paz, Fernando Romero, lamentó las agresiones contra los profesionales en salud y responsabilizó a Evo Morales por los daños a sus colegas.

«Presidente Evo Morales, no más violencia, no más daño al país, no más muertos. Ayer, sus sicarios, a los que usted paga, han causado graves daños en los médicos. Usted es responsable de tantas lesiones», dijo.

De acuerdo con el reporte de Romero, un anestesiólogo de la Caja Petrolera de Salud fue golpeado por afines al MAS, hasta que le quebraron la cabeza. Tuvo que ser sometido a una cirugía de forma inmediata.

Otra profesional afectada fue una médica, quien denunció que recibió golpes y chicotazos de hombres vestidos de campesinos. «Quiero denunciar colegas, los golpes que me dieron, siendo mujer no les importó. Me rodearon cuando escape a un parqueo, unos hombres vestidos de campesinos me golpearon con chicotes», relata el testimonio de la víctima.

Exigen garantías Ante ese panorama, el dirigente de los galenos paceños, Luis Larrea, exigió al Gobierno, garantías para el ejercicio profesional de su sector. Reiteró la advertencia de que cualquier hospital o centro de salud atacado por afines al oficialismo será cerrado y suspenderá la atención a los enfermos.

El enfrentamiento entre médicos y afines al MAS sucedió en la calle Yanacocha, donde la marcha del sector se enfrentó con una concentración de ciudadanos que defienden el proceso de cambio y que resguardaba la Casa Grande del Pueblo. En ese incidente, se registró pedradas, chicotazos y ataques con hondas.

De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo se reportó al menos 10 personas heridas en los enfrentamientos; dos se encuentran en el Hospital Obrero, uno de ellos en terapia intensiva; cinco fueron al Hospital de Clínicas, uno de ellos dado de alta; tres en el Seguro Universitario, dos de ellos dados de alta, y uno que reviste gravedad y requiere valoración neurológica.