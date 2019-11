Mincheli: «Es muy riesgoso volver a competir de inmediato»

El preparador físico albiverde explicó que luego de no trabajar de manera normal más de tres semanas, los jugadores necesitan algunos días para reacondicionar el estado físico

El cuerpo técnico de Oriente Petrolero tiene claro que es muy arriesgado jugar este fin de semana, teniendo en cuenta el tiempo que los jugadores estuvieron sin entrenarse de manera normal, debido al paro cívico que ocasionó la suspensión del torneo Clausura desde hace casi un mes. Por el momento, es un hecho que el reinicio de la competencia será el próximo miércoles.

Ayer, en el regreso al trabajo normal, el preparador físico del plantel albiverde, Cristian Mincheli, fue el encargado de explicar por qué no es adecuado competir en estos días, luego de más de 20 días sin estar todos juntos en la sede de San Antonio (el último partido por el Clausura fue el 18 de octubre, cuando empató 1-1 contra Always Ready, en el Tahuichi).

“Es riesgoso (jugar en estos días) porque no venimos de un periodo de entrenamiento ideal, los chicos no están preparados como para tener competencia inmediata y serían muchos los riesgos que se corren; lesiones, además de que el rendimiento del jugador no sería el óptimo”, explicó Mincheli.

El preparador físico apuntó que el problema hoy por hoy no solo es el tema físico, sino también el emocional, ya que no es normal que una competencia se paralice de la forma en que sucedió, ya que el futbolista es un profesional que está acostumbrado a la adrenalina de entrenar todos los días, además de competir. En ese sentido, hay que trabajar poco a poco para volver a meter de lleno al plantel a la recta final del torneo, pues restan 10 fechas para el final del certamen.

Desde ayer y hasta mañana el plantel estará enfocado en labores de adaptación física y luego el cuerpo técnico que comanda Pablo ‘Vitamina’ Sánchez tiene pensado trabajar en doble turno, con el objetivo de tratar de recuperar algunas de las sesiones que se perdieron por el paro.

Con el plantel completo

A pesar de los inconvenientes para trabajar con normalidad, lo positivo fue que ahora el plantel está completo, es decir, sin lesionados, por lo que el DT podrá contar con todas las variantes para las 10 fechas que se vienen en un mes (se jugará cada tres días).

Uno de los que se recuperó de una lesión muscular fue el delantero argentino Nicolás Franco, que no pudo estar en las dos últimas fechas que se disputaron antes del paro. Ahora, el goleador albiverde está en condiciones para volver al onceno.