Ministerio de Justicia, Neotec y Agetic en la mira por el fraude

El Ministerio de Justicia, la empresa Neotec y la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) están en la mira de las investigaciones que realiza la Fiscalía por el caso de fraude en las elecciones del 20 de octubre.

El Ministerio Público anunció que se solicitará una declaración ampliatoria de la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque.

“Hacemos conocer que esta semana fuimos a secuestrar un DVR del Ministerio de Justicia. En ese entendido que si el hecho que se investiga va mas allá no solo del TSE, obviamente nos corresponde investigar”, indicó el fiscal asignado al caso Ronald Chávez.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

La autoridad señaló que respecto al Ministerio de Justicia aún no se convocó a declarar a ningún funcionario por la denuncia de que en ese despacho supuestamente servidores públicos fueron obligados a “manipular” actas electorales de los comicios del 20-O. En su momento, el exministro de Justicia, Héctor Arce, señaló que se realizó una verificación de las actas que figuraban en el sitio web público del TSE para constatar la participación de delegados de los partidos políticos.

El fiscal Chávez indicó también que se tiene pensado convocar al director de Neotec, Marcel Guzmán de Rojas, para que brinde una declaración informativa. El Ministerio Público maneja la hipótesis de que Guzmán tiene datos sobre el servidor “no registrado” que ingresó en el sistema de cómputo de actas.

“Lamentablemente al señor Marcel Guzmán de Rojas no lo tenemos en el país; sin embargo, estamos tratando de ver la forma en que pueda llegar para prestar su declaración informativa. Queremos llamarlo como testigo en primera instancia. Queremos saber por qué, cómo y quién ordenó la creación de este tercer servidor, por ello es necesario la investigación de esta persona”, señaló el fiscal Chávez.

Respecto al rol que jugó la Agetic en el proceso electoral, se informó que esa instancia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, estuvo involucrada en la seguridad informática, junto al jefe de la Dirección Nacional de Tecnología, Formación y Comunicación del TSE, Wilson Saire.

“Hay documentación que hace referencia que (Agetic) está inmiscuida en el tema (de la seguridad informática). Tras la colecta de documentos, los investigadores nos informan que sí participó directa o indirectamente”, manifestó Chávez.

El 22 de noviembre, la Fiscalía emitió la orden de aprehensión contra el exdirector de la Agetic, Nicolás Laguna. Su situación jurídica fue puesta en conocimiento de la Cancillería para que se comunique a la embajada donde solicitó asilo.

“El señor Laguna tiene orden de aprehensión, en el entendido que era responsable de una parte de la oficina del TSE. Tenía relación directa con lo que es la seguridad y otros en cuanto a lo que es la informática”, dijo Chávez.

Ampliación declaratoria

Tras la revelación de una supuesta instrucción del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en sentido de que habría dado para la creación de un “equipo informático delta”, el Ministerio Público tiene previsto realizar una declaración ampliatoria de la expresidenta del TSE, María Eugenia Choque.

De acuerdo a una publicación de El Deber, este equipo informático delta habría operado en instalaciones en el Prado paceño, donde funcionaba la Dirección de Redes, pero que antes esa unidad operaba en el piso 20 de la Casa Grande del Pueblo.

“La declaración ampliatoria de Choque, por la necesidad, será en el centro de orientación femenina en Obrajes”, aseguró el fiscal Chávez, quien también señaló que se tiene como fecha tentativa el lunes.

No obstante, aclaró que puede pasar que Choque decida acogerse al derecho del silencio y no se cuente con mayor información, que la que dio en su primera declaración, donde no hace referencia a los datos expuestos recientemente. Agregó que sobre si Quintana está involucrado, no se tiene nada oficial, solo subjetividades sobre los nexos que puedan existir.

Página Siete / La Paz