Montenegro implica a exjefe de la Felcn con el narcotráfico; el Gobierno dice que iniciará investigación

El cruceño que fue extraditado este viernes a Brasil, donde era requerido desde 2015 por tráfico de sustancias controladas, dejó una carta. En el documento señala que el coronel Maximiliano Dávila tiene nexos con el crimen organizado, pero cree que solo la DEA «sabría qué hacer con él»

En una carta notariada , de tres páginas, Pedro Montenegro decidió ‘decir su verdad’ antes de ser extraditado a Brasil, país que lo reclama desde 2015 por, supuestamente, proveer cocaína de alta pureza a un grupo criminal que tiene nexos con la mafia italiana Ndrangheta .

Uno de los nombres que aparece en el documento -aunque en la carta también promete que no va a ‘cantar’ o involucrar ni a sus enemigos- es el del exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), coronel Maximiliano Dávila, a quien no solo responsabiliza por la debacle en la que se encuentra él y su familia, sino que lo acusa de pertenecer a una organización criminal.

“El gobierno del MAS atropelló mis derechos humanos y más aun cobardemente persiguió a mi sagrada familia solo por una rivalidad personal y de carrera con el Cnl. Maximiliano Dávila Pérez, quien no descansó hasta destruir todo lo que tenía a su alcance y esto por una serie de intereses (poder, extorsión para beneficio económico y pase libre para sus delitos), creando cortinas de humo y poniéndose al servicio de un tirano narco-gobierno, pero no importa, Dios es justo y de los ojos de él no podemos librarnos; sin embargo, el castigo de Dávila Pérez no creo que se dé en Bolivia, pero sí estoy seguro que la DEA sí sabrá qué hacer con él y sus subordinados serviles”, se lee en una parte del documento.

Dávila no pudo ser contactado por esta casa periodística para que responda a las acusaciones de Montenegro, debido a que el teléfono celular que manejaba cuando estaba al frente de la Fuerza Antinarcóticos fue entregado a la Policía tras su relevo del cargo, hace cinco días.

Sin embargo, quien sí se refirió a este caso fue el responsable del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico de Ilícito de Drogas (Conaltid), Leonardo Roca, cuando fue consultado por la prensa cruceña la tarde de este viernes.

Dijo que, primero, se verificará la autenticidad de la carta y que luego se iniciará una investigación. Además, garantizó que las investigaciones de los demás vinculados a Montenegro continuarán su curso y que, también se indagará a otras exautoridades.

“El caso Montenegro sigue su curso legal. Se ha cambiado la administración de Gobierno y la nueva, no va a ser permisiva con el narcotráfico, se seguirá investigando a las personas que estén implicadas en esta red”, sostuvo.

El Caso Montenegro

En la carta el cruceño, que nació en 1981, defiende su inocencia y se declara víctima de un complot. También tiene palabras para el nuevo Gobierno, al que acusa de manipular a la justicia y, por último, dice que a Brasil va de forma «voluntaria», confiando que allá la justicia será transparente.

Sin embargo, su extradición al vecino país no ha sido tan voluntaria como él asegura. Brasil emitió una orden de captura internacional en su contra por tráfico de drogas en julio de 2015, pero la oficina de Interpol-Bolivia eliminó de sus sistemas el caso. El encargado de revelar este dato fue Carlos Romero, cuando en abril de 2019, fungía como ministro de Gobierno.

Tras el escándalo que se registró cuando se hicieron públicos los nexos de Montenegro con jefes policiales, jueces, fiscales, personalidades de la farándula y otras, a finales de junio, Brasil volvió a pedir su extradición . El gobierno del MAS prometía en aquel entonces que sí lo enviaría, pero que primero la justicia lo juzgaría en Bolivia. Esta posición no hacía más que generar críticas de la oposición.

Hace cinco días, ya con Evo Morales asilado en México y el MAS fuera del Ejecutivo, se agilizaron los trámites de extradición y la mañana de este viernes, un helicóptero Súper Puma de las Fuerzas Armadas de Bolivia trasladaron a Brasil al hombre que sumergió a la Policía en su más profunda crisis.

