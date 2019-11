Murillo a Quintana y a Raúl García: «O se van tranquilos o se van a quedar en Chonchocoro

miércoles, 13 de noviembre de 2019 · 12:15

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El senador opositor Arturo Murillo aseguró que existen dos caminos para el futuro del aún ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y para Raúl García, hermano del exvicepresidente del estado Álvaro García Linera: “O se van tranquilos o se quedan en la cárcel de Chonchocoro»

“O se van tranquilos o se van a quedar en Chochocoro, no va a haber una segunda oportunidad, dejen de joder al país, ya le hicieron mucho daño”, amenazó Murillo este miércoles en radio Panamericana.

Además añadió, “Nosotros los que siempre hemos combatido su sangriento y corrupto Gobierno les decimos que no somos de la cultura del odio, no vamos a perseguir a nadie, pero ustedes dos tienen dos caminos, sabemos dónde están, o salen del país, yo los llevo y los saco del país o los llevo a Chonchocoro, elijan qué camino quieren, porque no vamos a permitir que sigan incendiando el país, sigan intentando matar a nuestras familias”.

Sobre las razones de esta amenaza, el senador de Unidad Demócrata dijo, “Un mensaje claro a los señores, si se les puede llamar así, Juan Ramón Quintana y a Raúl García Linera están llevando a gente a la muerte, están metiendo veneno en la gente, manejando recursos económicos que le robaron al pueblo boliviano para incendiar ciudades como Cochabamba, El Alto y el Chapare”.

Murillo también pidió disculpas públicas por la información del avión en el que informó que se trasladaba Quintana el pasado martes, aseguró que fue una información falsa que le llegó y que habló hasta con los altos mandos militares para disculparse, pero aseguró:“él (Quintana) sigue en La Paz y sabemos dónde”.