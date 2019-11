Murillo califica de un acto «terrorista» lo sucedido en K’ara K’ara

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, calificó el sábado de un «acto de terrorismo y sedición» el ataque que sufrieron militares y policías por comunarios de K’ara K’ara, en Cochabamba, que tras permitir el ingreso de camiones con basura para descargar en el botadero los cercaron, golpearon y lanzaron piedras cuyo saldo fue 16 heridos y dos retenidos.

«Esto también es terrorismo, esto también es sedición, cuando estamos buscando pacificar con acuerdos con los dirigentes, hay todavía entes oscuros delincuenciales que están financiando este terrorismo y obviamente han sido identificados y la ley seguramente les caerá con todo el peso a la gente que quiere desestabilizar el país», indicó a los periodistas.

Los disturbios dejaron como saldo16 militares heridos con contusiones y fracturas y dos personas retenidas, un oficial del Ejército y el alcalde de Cochabamba, Iván Tellería.

Murillo también lamentó que esas turbas se hayan robado armas de fuego que pueden generar mayor zozobra en la población.

El Ministro de Gobierno señaló que un 85% del país ya está pacificado, pero lamentó que el restante no pueda lograr la normalidad por pequeños grupos radicales afines al Movimiento al Socialismo (MAS) que en lugar de pacificar «buscan sembrar odio y venganza».

Por su parte, el viceministro de Régimen Interior, Daniel Humérez, dijo que, como el accionar de los pobladores de K»ara K»ara «raya en el plano delincuencial», el Ministerio Público iniciará las investigaciones y la persecución penal para dar con los autores.

«El Gobierno será coadyuvante para dar con los autores de este hecho, a ellos no les interesa el diálogo, no les interesa vivir en paz, no les interesa el debido proceso y menos los derechos y garantías constitucionales, todos los ciudadanos que quiere vivir en paz», acotó Humérez.

Fuente: ABI