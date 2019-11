Oriente tiene dos objetivos claros: ganar el clásico y clasificarse para la Sudamericana

El técnico albiverde, ‘Vitamina’ Sánchez, ya anticipó hace algunos días que para cerrar la temporada con tranquilidad hay que asegurar un premio internacional y ganarle a Blooming

Hace exactamente una semana, el DT albiverde Pablo ‘Vitamina’ Sánchez habló respecto al superclásico cruceño, pues hasta ese momento pensaba que el duelo Oriente-Blooming se jugaría días después (el domingo pasado).

Horas posteriores, se confirmó que en el reinicio el albiverde jugaría con Destroyers, por la fecha 17, y el duelo con la academia, por la fecha 18, este fin de semana. Pero Vitamina ya había dejado clara su opinión sobre el clásico y el objetivo principal que tiene su equipo hasta el final de este torneo. “Queremos clasificar a la Copa Sudamericana y ganar el clásico”, señaló el entrenador, pues sabe la obligación que tienen los refineros para asegurar un cupo a un torneo internacional el próximo año.

También es consciente de la presión que existe por ganarle a su eterno rival, algo que no sucede desde hace más de dos años (la última vez fue el 30 de abril de 2017). Para estar en el segundo torneo de clubes de la Conmebol en 2020, Oriente debe mantenerse entre los ocho primeros ubicados de la tabla acumulada (sumatoria de los dos torneos de la temporada). Por ahora se encuentra en la séptima ubicación, con 61 puntos, delante de Always Ready (55) y detrás de San José (64).

El otro objetivo, igual o más complicado para el albiverde, es quedarse con el clásico cruceño, el último de este año, como una especie de consuelo para sus hinchas que en toda la temporada sufrieron tres derrotas en el Tahuichi ante la academia; es más, vienen de perder los últimos seis duelos entre ambos.

“Es una estadística que en algún momento se va a cortar y a mí me gustaría ser parte del equipo que cortó esta racha negativa, pero bueno, son números, lo importante es que el jugador tiene que tener la cabeza fría para poder sacarse el tiempo que Oriente no puede ganarle a Blooming”, apuntó Sánchez.

El entrenador argentino reconoció que hace algunos días no sabía del tiempo que Oriente llevaba sin poder vencer a la academia, pues se fue enterando por la calle. “Cuando subía a los taxis, la gente me decía, profe, tenemos que ganar, que hace tiempo que no lo hacemos”, contó Vitamina.