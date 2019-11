Peña: «Si se logra este objetivo, ningún presidente se va atrever hacer cosas que no sean correctas para el país»

El exmundialista afirmó que apoya el paro cívico por la democracia y la transparencia. Está en los bloqueos desde el 23 de octubre, día que se iniciaron las protestas por el supuesto fraude electoral.

El director técnico, Álvaro Guillermo Peña, afirmó que si se logra el objetivo (frenar el supuesto fraude electoral) ningún presidente hará cosas indebidas en Bolivia. Peña acata el paro cívico indefinido y apoya en los bloqueos desde el 23 de octubre, día que comenzaron las movilizaciones en contra de los resultados del Órgano Electoral, que favorecen a Evo Morales.

“Estamos unidos en esta causa. Estoy en mi décimo día, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, son 17 horas aquí en mi barrio, que está en el segundo anillo y avenida San Aurelio. Estamos apoyando una cosa que todos pedios, que es democracia, transparencia y correctividad. Nunca fui político y ni me gusta la política, pero de aquí en adelante, si se logra ganar este objetivo grande, ningún presidente se va atrever hacer cosas que no son correctas para el país”, afirmó el exmundialista.

Faltó el respeto al equipo de Evo Morales

Peña recordó como anécdota que en el único amistoso que jugó en contra del presidente Morales no la pasó bien. “Estábamos perdiendo un partido 4-0; y como todo el equipo presidencial (excepto Morales) son de 20 años y nosotros (los mundialistas del 94) de 50 y 60 años, les dije quiénes son estas m… que nos tienen que ganar a nosotros, me miraron feo y nunca más me invitaron”, aseguró.