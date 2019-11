Plantel de The Strongest irá al paro si Fabol lo instruye

El capitán aurinegro reveló que los capitanes de los clubes no reanudarán el torneo en solidaridad con sus colegas de San José y Sport Boys. El portero ve muchos problemas por solucionar antes del reinicio

Daniel Vaca, arquero y capitán de atigrado. Foto: Club The Strongest

El capitán de The Strongest, Daniel Vaca, confirmó la instrucción de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) a los capitanes de los clubes de la División Profesional para no reanudar el torneo Clausura mientras no se solucione las deudas de salarios de San José y Sport Boys con sus jugadores (ambos de 4 meses).

“Hemos hablado con Fabol esperando que se solucione el problema, ellos están a cargo de eso, y nos mantendrán informados. Hay que esperar qué pasa para ver qué respuesta se da. Hay muchos temas por tocar, como el tema social, el tema de la deuda, esperemos que exista una pronta solución para todos”, mencionó Vaca.

La postura gremial es otra condicionante a la reanudación del campeonato que se encuentra paralizado por el conflicto político y social que vive el país desde finales de octubre. “Hay muchos temas por solucionar ahora”, puntualizó el arquero.

Trabajo

Los atigrados retomaron su trabajo este lunes con sesión física – táctica bajo el mando del técnico Mauricio Soria. El plantel se enfoca en cumplir con el calendario para definir el título del torneo, como también el segundo cupo a fase de grupos de Copa Libertadores.

Vaca mencionó el interés de definir en un partido extra el premio internacional en caso se suspenda de forma definitiva el torneo. Pese a ello, el plantel consideró que la pacificación del país para reanudar el fútbol es un tema más importante.