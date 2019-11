Politólogo dice que la plata para pagarle a los bloqueadores y saqueadores vandálicos salió del Banco Unión

El Bunker

22/11/2019

El politólogo Paul Coca en #ElBunker, programa radial conducido por Agustín Zambrana, dijo que el dinero con el que pagaban a los saqueadores, bloqueadores que causaron destrozos en El Alto provenía del Banco Unión. “En El Alto se encontraron 1.500 precintos de seguridad de billetes provenientes del Banco Unión, cuando uno va al banco y le dan un monto alto siempre viene con precintos”, explicó.

“Según la investigación preliminar de la Policía este dinero ha ido para financiar estos movimientos vandálicos. Ya se han aprehendido a varias personas”, agregó.

Nuevo gobierno

Según Coca en el país estas son las tres prioridades que deben ser atendidas lo antes posible: llamar a la pacificación, convocar a nuevas elecciones y conformar un nuevo Tribunal Supremo Electoral.

Asimismo, el experto pidió a la población seguir orando y no dejar de luchar por el país. “No paremos de orar, la oración nos ha unido sin importar la clase social, el lugar de nacimiento, se ha conseguido una victoria, pero todavía no se ha ganado la guerra, pedimos que no dejemos de orar, de luchar, necesitamos profundizar la oración y la unidad del país”.npetv

Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker