Presidenta Añez: “No me corresponde hablar de ampliación de mandato”

La presidenta interina Jeanine Añez señaló hoy que será el Tribunal Constitucional (TC) el que determine si es o no pertinente la ampliación de su mandato; sus declaraciones se dan luego de que ayer promulgase la ley que estipula que los nuevos comicios se realizarán en un plazo máximo de 120 días a partir de la convocatoria.

“Yo no me atrevo ahora a hablar de ampliación de mandato, eso no me corresponde. Nosotros ahora estamos abocados a cumplir con lo que el pueblo boliviano quiere. Ya será el tribunal Electoral que vamos a elegir el que establezca el calendario electoral. Será el Tribunal Constitucional el que se pronuncie en cuanto a si es pertinente o no, mientras tanto nosotros estamos abocados a avanzar”, sostuvo la mandataria.

Con la promulgación de la ley en el día de ayer se estableció el proceso electoral. Éste iniciará con la elección del Tribunal Electoral Departamental (TED) y la elección de los vocales para el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Según las fechas que se establecen en la ley para la realización de nuevas elecciones y el analista político Paul Coca, los nuevos comicios se realizarán en marzo, lo cual ampliará la gestión de Añez.

“Se requiere la conformación del TSE y la conformación de los TED. Se necesita designar estos vocales. Ellos tienen 48 horas para definir el calendario electoral y el día que esperamos todos: la primera vuelta y la segunda vuelta electoral”, dijo Coca.

El analista pronosticó que las nuevas elecciones se pueden desarrollar en marzo y en caso de haber una segunda vuelta, esta se desarrollaría en abril.

“Es un hecho que el 22 de enero no dan los plazos para una nueva elección. Las actuales autoridades tendrían que prorrogarse el mandato”, detalló.

Página Siete Digital / La Paz