Qhara qharas a Evo: Prostituiste la Pachamama, no eres indígena

Carlos Quisbert / La Paz

“Con gran pesar te decimos, ¿dónde te perdiste? ¿Por qué no vives dentro de los preceptos ancestrales, que nos dicen que debemos respetar el muyo? Sólo una vez debemos gobernar. ¿Por qué has prostituido a nuestra Pacha Mama? ¿Por qué mandaste a quemar la Chiquitania? ¿Por qué maltrataste a nuestros hermanos indígenas en Chaparina, en Tariquía? Recuerda, ahora eres tú quien no nos deja ingresar a la plaza Murillo, como en los tiempos de la Colonia”, dice parte del pronunciamiento de indígenas de Potosí dirigido al presidente Evo Morales.

Ayer en La Paz, Mario Chinchaya, representante de la nación qhara qhara –de las parcialidades Aransaya, Yurinsaya– y delegados de Conamaq del Norte Potosí y Llallagua (por medio de un video) hicieron conocer su postura luego de que Morales anunció que los indígenas cercarían las ciudades. Los dirigentes apoyan la anulación de las elecciones generales del pasado 20 de octubre y acusaron a los funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y delegados del MAS de haber cometido fraude electoral en sus comunidades.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Los representantes del Norte Potosí afirmaron que demoraron en pronunciarse debido a la época de cosecha. Aseguraron que los indígenas originarios de Bolivia no viven del Estado ni de la política y rechazaron la división de sus organizaciones. “Evo Morales distorsionó el Ama Sua (no seas ladrón), Ama Llulla (no seas mentiroso) y Ama Quella (no seas flojo). Nos han manejado como ganado, nos hacían levantar sus trapos azules en cada concentración, ha mal utilizado la Wiphala ( ). Con este Gobierno no hemos ganado nada, ahora Evo Morales dice ‘mis pueblos indígenas, mi voto del área rural’, eso es mentira. En los municipios han hecho fraude, por eso vamos a defender nuestro voto”, agrega el pronunciamiento de los originarios del Norte Potosí.

En el documento se añade que “nos sumaremos campo y ciudad, con nuestros policías, con nuestros militares, con los cooperativistas. Nosotros no queremos la confrontación con la ciudad. ¡Viva Bolivia!”.

“No eres indígena”

Chinchaya le pidió a Morales que “ya no siembre más odio entre el campo y la ciudad. Deja de enviar indígenas como carne de cañón para el respaldo de tus intereses y de los que te rodean. Deja de hablar en nombre de los indígenas, tú no eres indígena, respeta a la Pacha Mama, respeta a Bolivia ( ) y si quieres volver a ser recibido a tu pueblo, renuncia”.

En tanto, el presidente del Comité Cívico de Potosí, Marco Pumari, confirmó que los sectores campesinos de ese departamento se unieron a las protestas que piden la renuncia de Morales. Las organizaciones rurales anunciaron que llegaron el lunes a La Paz, junto a mineros.

Fuente: paginasiete.bo