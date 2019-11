Qué defienden los cocaleros

Los cocaleros fueron los primeros en salir en defensa de Evo Morales luego de que se desató la sospecha generalizada de fraude. Fue una reacción mecánica de la que se dieron cuenta a tiempo en el régimen. Los productores de coca marcharon, dieron una “vuelta de popularidad” en Cochabamba y retornaron al Chapare. El MAS tenía que demostrarle al país y al mundo que su lucha era legítima y plural, pero no tuvieron cómo hacerla real y por eso fue que apelaron a falsos mineros, a hombres disfrazados de Bartolinas y a pobres campesinos pagados para marchar. En lo posterior también quisieron armar a misma estrategia, pero de a poco los “indignados” por la derrota del caudillo se han ido calmando y la prueba es que varios sectores en Potosí, El Alto y otras regiones han estado firmando la paz con el nuevo Gobierno. Hasta los asambleístas del MAS se han mostrado abiertos al diálogo y los únicos que se portan intransigentes son los cocaleros del trópico cochabambino. En la misma medida de la tozudez de los cultivadores de la “hoja sagrada”, crece el convencimiento mundial de que ellos no defienden a Evo Morales ni al “proceso de cambio”. No tardan en aparecer los verdaderos protagonistas de esta irritación que surge del Chapare.

Fuente: eldia.com.bo