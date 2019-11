Red de bolivianos en el extranjero afirma que Bolivia no sufrió un golpe y exhorta al diálogo

Este pronunciamiento salió en un encuentro entre bolivianos que se dio ayer en 30 ciudades del extranjero, de las más de 70 que conforman la red.

Protestas en la ciudad de La Paz a horas de la renuncia de Evo Morales. Foto: Warmi Fotos. Protestas en la ciudad de La Paz a horas de la renuncia de Evo Morales. Foto: Warmi Fotos.

La Paz, 18 de noviembre (ANF).- La Red Internacional de Bolivianos en el Exterior (Ribe) sacó un pronunciamiento en el que afirma que Bolivia no sufrió un golpe de Estado tal como lo afirma el Gobierno de Evo Morales. Además, exhortó a todos los sectores sociales y políticos a entablar un diálogo que permita encontrar acuerdos para superar la complicada situación por la que atraviesa el país.

“En Bolivia NO SE HA DADO UN GOLPE DE ESTADO, las fuerzas armadas y la policía NO sacaron sus fuerzas en contra del gobierno de Morales, sino que se negaron a obedecer sus órdenes de reprimir al pueblo. El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, cumpliendo lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación, Art. 20, literal b), sugirió a Evo Morales dejar el mando del país ante la escalada del conflicto que se estaba presentando. Esto no puede interpretarse como un golpe de estado”, resalta el primer punto del pronunciamiento de la Ribe.

Este pronunciamiento salió en un encuentro entre bolivianos que se dio ayer en 30 ciudades del extranjero, de las más de 70 que conforman la red.

Pronunciamiento de la Ribe

Fuente: /ANF/