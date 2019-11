Román Loayza quiere recuperar el IPSP, dice que Evo enterró al MAS

El exsenador Román Loayza afirmó este viernes que Evo Morales Ayma traicionó y enterró al Movimiento al Socialismo, ante lo cual expresó su deseo de recuperar la sigla del IPSP (Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos) para reencaminar su participación política.

Actualmente, el partido está inscrito como MAS-IPSP ante el Órgano Electoral. Evo Morales se hizo de la sigla del MAS gracias a David Añez Pedraza, quien fundó esa organización política en los ’80. Luego se le añadió el IPSP, que en realidad es la sigla creada por movimientos sociales.

Loayza, que es cofundador del IPSP, sostuvo que mientras Evo ha enterrado al MAS, el Instrumento Político se mantiene de pie.

El veterano dirigente campesino recalcó que esta sigla “ya no es del MAS, el MAS se fue al tacho”.

Llamó a una convocatoria nacional para que las organizaciones se unan en torno al IPSP, incluso con gente del MAS que cambie de actitud.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Ahora con esa sigla (IPSP) nos vamos a unificar y luego pensar a quien vamos a apoyar. Nadie puede reclamar”, dijo el otrora alto dirigente del MAS.

Loayza sostuvo que el IPSP era el “florero” de Morales.

“Evo Morales, evidentemente, se ha equivocado, ha expulsado a Filemón Escobar, a mí se me ha cerrado las cuatro paredes, en los 14 años no he pisado nada”, dijo el cofundador del proyecto político.

También hizo notar que “desde que ha renunciado Evo Morales ya no hay Conalcam (Consejo Nacional por el Cambio)”, que era conformada por organizaciones sociales afines a Morales.

Asimismo, criticó una posible candidatura del David Choquehuanca por el MAS. Aseveró el excanciller “era su llunku de Evo Morales”.

Fuente: https://erbol.com.bo