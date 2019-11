Rusia rechaza acusaciones de EE. UU. de intentar desestabilizar Chile

Rusia rechazó este viernes (01.11.2019) las acusaciones de Estados Unidos acerca de que Moscú intenta desestabilizar Chile y aseguró que estas forman parte de una campaña para enlodar la política exterior rusa.

«El Gobierno de EE. UU. aprovecha la compleja situación interna en Chile para continuar sus intentos de enlodar la política exterior de nuestro país», afirmó el viceministro de Asunto Exteriores ruso Serguéi Riabkov, en unas declaraciones a la agencia Interfax. Agregó que esto no es algo nuevo, ya que Washington «ha utilizado estos sucios métodos en numerosas ocasiones».

Riabkov recalcó que Rusia no se injiere ni se injerirá en los asuntos internos y procesos electorales de otros países. «Respetamos la soberanía de los estados. No debe haber ninguna duda sobre nuestra política, firme y consecuente. Estoy seguro de que los políticos chilenos, la sociedad chilena, comprenden esto perfectamente y de que las intrigas malintencionadas de EE.UU. no darán el resultado esperado por Washington», enfatizó Riabkov.