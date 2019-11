«Se va a auditar el SUS y los ítems serán por mérito»

Aníbal Cruz / Ministro de Salud

El flamante ministro de Salud, Aníbal Cruz, con perfil técnico y con el antecedente de haber sido presidente del Colegio Médico de Bolivia, aseguró, en las primeras horas en el cargo, que “este es el momento de escuchar a todas las organizaciones” y que la suya será una gestión participativa.

El galeno adelantó que se hará una auditoría al SUS, a los ítems y al trabajo de los médicos extranjeros, garantizando las funciones de solo aquellos que tienen la documentación que los acredite.

Por su parte, Erwin Viruez y Henrry Montero, presidente del Colegio Médico de Bolivia y de Santa Cruz, respectivamente, hicieron votos por un trabajo coordinado y coincidieron en que su gestión será muy corta, por lo que aspiran a que alcance para sentar las bases de soluciones estructurales al sistema de salud.

Eso sí, reafirmaron que siguen en pie las mismas demandas del sector y que van a poner de su parte para echar a andar el SUS que hasta ahora solo existe en papeles.

¿Qué medidas se vienen en estos meses?

Vamos a ver la manera de que el presupuesto de salud se pueda aumentar y dejar una línea para que en el futuro la tarea más importante del país sea la salud y vamos a ver las demandas que la población tenga sobre el Seguro Universal y cómo poder aplicarlo, tratando de optimizar los recursos.

Es corto el tiempo de este periodo transitorio. Cuando cerremos y abramos los ojos va a terminar la gestión, colabórenme por favor, les pido. Queremos que nuestros hospitales se caractericen por tener un sistema meritocrático y los mejores profesionales, y que nuestros médicos no se vayan porque no tienen condiciones para trabajar.

¿Qué va a pasar con los ítems en salud?

Vamos a hacer auditorías y se va a respetar la Ley 3131 -de ejercicio profesional médico- que habla del ingreso por examen de competencia y concurso de méritos. Vamos a atender las demandas, de igual forma se va a atender (el pedido de) la abrogación de la Ley 1189 (de propiedad nacional de desarrollo y crecimiento de la Caja de Salud).

Para eso vamos a hablar con el Legislativo y el Ejecutivo para que se le dé la seguridad a todo el sistema social de que sus bienes serán resguardados, pues son propiedad de todos los asegurados, así como se pueda hacer la inversión necesaria y se preserve su infraestructura.

¿Se va a hacer una auditoría al SUS?

No solamente al SUS, tenemos que enterarnos qué se ha hecho hasta el momento, porque (el seguro) más parecía una propaganda preelectoral que un trabajo efectivo

Si existen los $us 200 millones, vamos a hacer que sean empleados de forma racional y sistemática en beneficio de la población.

Se ofrecieron ítems, estos van a ser entregados bajo la modalidad de concurso de méritos con examen de competencia. No va a tenerse eso a lo que estaban acostumbrados de entregar a dedo los cargos.

¿Qué va a pasar con los médicos cubanos?

No generalicemos, hablemos de médicos extranjeros… deben regularizar y justificar si son idóneos. Si no tienen los papeles para trabajar, no pueden ejercer la profesión en el país.

Vamos a hacer una auditoría de recursos humanos en todas las instituciones, los que están autorizados para estar en el país, van a poder trabajar.