Senador dice que según familiares de Juan Ramón Quintana, éste salió del país

El senador del MAS Omar Aguilar declaró este domingo que por información de los familiares del exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, éste habría salido del país hacia un destino no precisado por el entorno familiar.

Dijo que él prefiere no hablar de persecución política y en lo posible evitar estos temas, pero que internamente se transmitió al gobierno la necesidad de otorgar salvoconductos a las exautoridades que ya cuenta con la aceptación de un refugio, tal como ocurrió con los hijos del exmandatario.

“Se ha permitido con estos salvoconductos la salida de los hijos de Evo Morales, la salida inclusive del exministro Quintana; esa es la información que tenemos y, bueno en esa lógica, si es posible permitir la salida de quienes hoy gozan de alguna manera de un asilo, en el caso de los exministros, estamos pidiendo de que a ellos, previa valoración, se pueda otorgar aquello (salvoconducto)”, manifestó a los medios de prensa.

Aclaró que el dato no lo tiene de manera directa de parte de Juan Ramón Quintana sino de sus familiares. “Esa es la información que tengo de los familiares de Evo Morales y de Juan Ramón”, acotó.

Durante la mesa de diálogo entre el gabinete de ministros y sectores sociales de la Conalcam y el Pacto de Unidad afín al MAS, el ministro de Gobierno Arturo Murillo ratificó a los dirigentes sindicales que mantiene su decisión de cazar al exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Este señor hizo lo que le dio la gana con el país, ahora yo no sé si ustedes están dispuestos a defender a ese señor. Yo he dicho voy a cazar a Juan Ramón Quintana, lo afirmo y lo sostengo. Estoy en ello y eso le va a hacer muy bien al país y estoy seguro que ustedes lo van a aplaudir porque también les hizo daño y no creo que haya una sola persona en esta sala que se oponga a aquello”, dijo Murillo en el hall de Palacio de Gobierno.

La afirmación del Murillo fue en repuesta a varias denuncias de dirigentes sindicales ante observadores de la comunidad internacional y autoridades legislativas, en sentido que hay persecución contra la gente de base que estuvo en las movilizaciones y es acusada por terrorismo y narcotráfico.

La autoridad de gobierno negó ese extremo y reiteró lo que dijo a los minutos de ser posesionado en sentido de buscar la detención inmediata del exministro de la Presidencia.

Fuente: https://erbol.com.bo/nacional