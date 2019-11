Sinañi vuelve al Concejo Municipal de La Paz

lunes, 25 de noviembre de 2019 · 18:54

El concejal de la agrupación ciudadana Soberanía y Libertad (Sol.bo) Fabián Siñani retomó sus funciones laborales en el Consejo Municipal. La justicia levantó su arresto domiciliario y le otorgó el derecho laboral.

La presidenta del Concejo Municipal de La Paz Andrea Cornejo confirmó el retorno de la autoridad. Explicó que la directiva del Concejo Municipal recibió hoy la correspondencia en la que se informó de la determinación de la justicia, que fue analizada y amparada en el artículo 13 del reglamento de esa instancia legislativa «que le da la potestad de venir a trabajar».

Siñani reasumirá sus funciones como concejal de Sol.bo y volverá a su cargo que hasta hoy era ocupado por Isabel Colque. El concejal fue imputado por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes en la suscripción de contratos entre la Alcaldía y la empresa de Tratamiento Especializado de Residuos Sólidos Ambientales S.A. (Tersa) y en agosto obtuvo detención domiciliaria.

Según manifestó Cornejo, a partir de mañana se reinician las sesiones del Concejo Municipal, que fueron suspendidas a raíz de los conflictos luego de las elecciones generales del 20 de octubre.

«Vamos a tener que alagar las sesiones hasta diciembre, ya que tenemos mucha documentación en mesa», aseguró.

Sobre los concejales del Movimiento Al Socialismo (MAS), informó que no se tiene ninguna información oficial sobre su renuncia y que en caso de no presentarse a la sesión del martes, será considerada como «falta». La directiva del Concejo analizó las reiteradas ausencias de los concejales del MAS, quienes tienen derecho a pedir licencias, pero no pueden ser más de tres al mes.