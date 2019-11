Sport Boys queda al filo del abismo tras quita de tres puntos

El TSDD de la FBF lo sancionó por demandas de exjugadores. El castigo dejó al ‘Toro’ en zona de descenso directo. El club sigue sin presidente, sin DT y con los jugadores en paro

Los jugadores de Sport Boys no tienen a quién recurrir para cobrar los salarios adeudados. El club se quedó sin una cabeza visible. Foto: Ricardo Montero

Sport Boys parece un ‘enfermo terminal’, y que espera un milagro para salvarse. Ayer, el club norteño recibió otro golpe, el Tribunal Superior de Disciplina Deportiva (TSDD) de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) lo sancionó con la quita de tres puntos por demandas de dos de sus exjugadores que reclaman deudas por sueldos impagos. Este castigo encuentra al ‘Toro’ warneño sin presidente, sin técnico y con el plantel en paro.

La resolución, que salió el jueves, será comunicada a la FBF para que aplique la resta de las unidades. La quita de puntos baja a Sport Boys de la antepenúltima posición a la última del torneo Clausura (ver tablas). También deja en el fondo de la Acumulada al equipo, dándole un respiro a Aurora, que hasta ayer era el último. Así como está la situación, el ‘Toro’ es candidato para descender al final de la temporada; además, si no paga le quitarán otros tres puntos y luego perderá la categoría sin necesidad de recurrir a la Acumulada.

Ayer, mientras que Pedro Zurita (propietario del club) y Javier Suárez (gerente administrativo y presidente de la comisión técnica) se movilizaban en busca de una salida a la crisis les llegó la mala noticia. La quita de unidades es porque el club no logró pagar dos deudas con sus exarqueros: Saidt Mustafá ($us 17.000), que está en Bolívar, y Jorge Ruth ($us 30.000), que juega para Real Potosí.

Ante la posibilidad de ser castigado, y con un Sport Boys sin una cabeza visible, los jugadores de plantel habían intentado convencer a Mustafá para que retire la demanda. “No tenía problemas en hacerlo, pero nadie del club aceptó firmar un documento en el que me digan que me van a pagar en tres meses o en un año”, sostuvo.

Otra sanción en puertas No acaba de reponerse de los golpes duros que está recibiendo el ‘Toro’ y ya tiene otra sanción en puertas. Si no cancela $us 20.000 al paraguayo Marcos Miers hasta el miércoles perderá otros tres puntos. El defensor, que jugó en Sport Boys en la temporada 2016-17, demandó a través de la FIFA.